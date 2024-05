Après le rachat de Gearbox, l’éditeur de GTA fermerait 2 studios très appréciés

L'éditeur Take-Two Interactive, connu notamment pour les séries 2K et GTA, réduirait encore un peu plus sa branche « indé » Private Division en fermant deux studios très appréciés des joueurs.

En avril, l’éditeur Take Two Interactives a annoncé le licenciement de 5% de ses employés. C’est le dernier en date dans la longue liste des studios et éditeurs qui procèdent à des vagues de licenciements dans le secteur du jeu vidéo depuis un an. Pourtant, ce même éditeur a récemment annoncé un rachat à 460 millions de dollars pour avaler le studio Gearbox, créateurs de la série Borderlands, et le reprendre au géant européen Embracer.

La fin pour Kerbal Space Program ?

Le 1er mai, lors de la journée internationale des travailleurs, a été publiée sur le site de l’État de Washington, une notification concernant le licenciement de 70 personnes chez Take-Two Interactives. Le seul studio du groupe présent dans cet État est Intercept Games, connu pour la simulation spatiale Kerbal Space Program. Ce studio était composé d’environ 70 employés. Autrement dit, Take-Two Interactives serait sur le point de fermer définitivement le studio.

Après le succès de Kerbal Space Program, ou KSP pour les fans, les développeurs ont commencé à travailler sur sa suite, KSP 2, sorti en accès anticipé en février 2023 sur PC. Malheureusement cette suite a été accueillie très timidement sur Steam avec des évaluations moyennes voir plutôt négatives, même si les mises à jour depuis un an avait contribué à rendre le jeu plus intéressant. Puisque le studio de développement semble fermer ses portes, le jeu pourrait ne jamais sortir de son accès anticipé. Espérons que l’éditeur mettra en place un politique de remboursement pour ce jeu dont la version « finale » pourrait ne jamais voir le jour.

On utilise le conditionnel, car Take Two Interactives pourrait décider de faire continuer le développement par un studio externe, même si cette hypothèse nous semble très peu probable.

Et OlliOlli World

L’autre studio touché par cette vague se situe à Londres, il s’agit de Roll7. Le studio est connu pour les jeux Rollerdrome et OlliOlli World très appréciés de la critique. D’après Bloomberg, Take-Two aurait annoncé aux employés la fermeture prochaine du studio.

Roll7 et Intercept Games faisaient partie de Private Division, une partie de Take-Two dédiée à des plus petits projets semblable à ce que peut proposer la scène « indé » du jeu vidéo. L’éditeur de GTA, Borderlands et les jeux de sports 2K ne semble plus intéressé par ces projets à petites échelles.

Les derniers succès en date de l’industrie comme Balatro, Manor Lords, Vampire Survivors ou Palworld ont été réalisés par de petites équipes de développement, quand il ne s’agit pas d’une seule personne.