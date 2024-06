Pourquoi il n’y aura pas de remakes officiels des premiers jeux Fallout (pour le moment)

Alors que la franchise Fallout connait un regain de popularité, le studio Bethesda pourrait sortir des remakes des deux premiers jeux cultes. Mais il ne le fera pas et pour une raison très simple (et assez logique).

L’actualité du jeu vidéo est rythmée par l’annonce de remake et remaster, des nouvelles versions de jeux cultes remis au goût du jour à la fois pour un nouveau public et les fans de la première heure. Ces projets sont souvent une manière de relancer l’intérêt pour une licence, mais aussi moderniser des jeux pour les plateformes actuelles.

Le studio Bethesda, qui appartient désormais à Microsoft, n’a eu de cesse d’adapter ses plus grandes licences à chaque nouvelle génération, proposant des mises à jour techniques d’envergure, sans pour utiliser le terme « Remaster ».

Interrogé sur le sujet Fallout, le président du studio a balayé toute éventualité de remakes des deux premiers jeux, et ce, pour une bonne raison.

Un charme de l’époque

C’est le créateur de contenus MrMattyPlays qui a pu s’entretenir pendant une petite heure avec Todd Howard, le grand manitou de Bethesda, sur l’actualité brûlante des licences du studio et notamment Fallout. Le succès de la série sur Prime Video a suscité un regain de popularité pour cet univers post-apocalyptique si bien que Fallout 4 et Fallout 76 connaissent une seconde vie.

Mais qu’en est-il des premiers jeux de la licence, à savoir Fallout et Fallout 2, qui sont largement référencés dans la série télévisée ? Vont-ils connaitre des remakes ? La réponse est sans équivoque, la priorité du studio étant de s’assurer « qu’ils sont disponibles et que vous pouvez toujours y jouer sur PC » sans pour autant vouloir les moderniser.

Le raisonnement de Todd Howard va jusqu’à protéger l’identité de ces deux premiers jeux, dont le charme « provient de cette époque ». En effet, ces RPG en 2D isométriques peuvent sembler si loin des tendances contemporaines qu’ils ont pourtant grandement influencées.

Pourtant, la communauté de joueurs n’est pas forcément de cet avis.

Un remake communautaire pour Fallout 2

On l’a appris en mai dernier, plus de 100 fans sont en train de développer un remake de Fallout 2 dans le moteur de Fallout 4, passant de la 2D à la 3D en vue à la première personne. Le projet est titanesque, nécessitant la création d’environnements et niveaux de toute pièce, inspirés par la direction artistique du jeu original.

Sans aller jusque là, Bethesda pourrait moderniser son moteur tout en respectant ses grands principes graphiques. Des jeux comme Disco Elysium et Wasteland exploitent le moteur Unity, parfaitement adapté à de la 3D isométrique, pour une plus grande fidélité graphique et une atmosphère tout aussi travaillée.

Mais pour Todd Howard, un tel projet demanderait trop d’investissement alors que ces jeux, tels qui sont actuellement, sont à jouer « tels qu’ils étaient sur PC ». Et on serait tenté de le rejoindre là-dessus. Et si vous voulez vraiment moderniser ces jeux cultes, alors la communauté des modders a de nombreuses solutions pour vous.