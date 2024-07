Nous avons essayé la Live Gamer 4K 2.1: la carte de capture qui veut concurrencer la solution Elgato

Elgato fait souvent figure de référence sur le marché du matériel de streaming et en particulier des cartes de capture. Pourtant, la marque n'est pas sans concurrence. Nous avons essayé l'alternative AverMedia GC575.

Quatre ans après le lancement des consoles de nouvelle génération, la PlayStation 5 et la Xbox Series X, les cartes de capture se mettent au niveau. Les consoles peuvent désormais proposer de la 4K à 120 Hz ou de la 8K à 60 Hz grâce à leur sortie HDMI 2.1, mais aucune carte de capture sur le marché n’était compatible. Un problème pour les professionnels du secteur, aussi bien les testeurs que les streameurs.

Deux marques s’attaquent à cette nouvelle génération : Elgato, le champion du secteur avec sa carte Elgato 4K Pro, et AverMedia avec sa carte Live Gamer 4K 2.1.

AverMedia nous a prêté un exemplaire de sa carte pour nos essais.

Une carte d’acquisition interne

La carte AverMedia Live Gamer 4K 2.1 (GC575) est une carte d’acquisition interne à installer dans un PC de bureau avec une connexion PCIe Gen 3 x4. On retrouve une sortie et une entrée HDMI 2.1 avec du passthrough.

L’installation se fait très facilement et la carte est plutôt compacte, surtout en comparaison des cartes graphiques modernes.

Mieux qu’Elgato ?

La carte peut gérer le 1440p et la 4K jusqu’à 144 Hz et un format ultrawide 21:9 jusqu’au 3440 x 1440 pixels à 144 Hz. La liste des caractéristiques précise que la carte peut enregistrer un flux 1080p à 360 Hz avec le HDR activé. Sur le papier c’est mieux que les promesses d’Elgato. En effet la carte Elgato 4K Pro ne propose « que » de la 4K à 60 images par seconde en passthrough, et non de la 4K à 144 Hz comme chez Avermedia.

Pour rappel, le passthrough permet à la fois d’enregistrer le flux présent sur le port d’entrée HDMI 2.1, tout en le retransmettant sur le port de sortie. C’est une fonction très importante pour streamer un jeu tout en l’enregistrant, sans avoir de latence.

Écosystème logiciel en retrait

Si sur les caractéristiques techniques, Avermedia s’en sort avec brio, on ne peut pas en dire autant de l’écosystème logiciel. Ici, Elgato a toujours de l’avance avec sa grande suite de logiciel et la compatibilité entre tous ses produits.

Les logiciels Assist Central, RECentral et Gaming Utility proposent le strict minimum. Ils servent à identifier votre produit, mettre à jour son firmware et régler certains paramètres. Par exemple, il est possible d’adapter le réglage du HDCP pour la Xbox, la Switch, la PS5 ou une autre machine. Pour autant, le développement logiciel d’Avermedia ne semble pas être la priorité de la marque. Ainsi la dernière version en date de RECentral date de juillet 2023, il y a quasi un an. Une version beta est proposée, mais elle date, elle, de novembre 2023.

Pour autant, il ne faut pas balayer Avermedia. En effet, l’utilisation d’une carte de capture passe surtout par des logiciels tiers parfaitement compatibles comme OBS Studio. À l’usage au quotidien, on fait peu de différence entre l’utilisation d’une carte Elgato ou Avermedia. Par ailleurs, rien n’empêche l’utilisateur de marier une carte de capture Avermedia avec du matériel Elgato pour le reste de l’équipement (webcam, son, streamdeck, etc). L’argument de l’écosystème Elgato a donc ses limites.

Un prix plus compétitif

Là où Avermedia tire son épingle du jeu face à Elgato c’est grâce à son prix un peu plus compétitif. Là où Elgato commercialise sa carte premium à 299 euros, on retrouve l’Avermedia Live Gamer 4K 2.1 à 269 euros, avec des promotions permettant régulièrement de faire baisser son prix.