Cet éditeur de jeu vidéo, encensé par les critiques, se vide de tous ses employés

L’éditeur Annapurna Interactive, derrière Stray, Outer Wilds, 12 Minutes ou Cocoon ne compte désormais plus aucun employé après leur démission collective.

Illustration du jeu Outer Wilds // Source : Mobius Digital / Annapurna Interactive

Si le nom d’Annapurna Interactive ne parle pas nécessairement au grand public, c’est pourtant cet éditeur qui est derrière la publication de parmi les plus grands succès critiques de jeux vidéo de ces dernières années.

On lui doit notamment la publication de Stray, Neon White, Cocoon, Outer Wilds, Kentucky Route Zero, 12 Minute, Sayonara Wild Hearts ou What Remains of Edith Finch. De quoi lui permettre, à l’instar de Devolver Digital, de devenir l’un des éditeurs de jeux indépendants les plus réputés au monde.

Seulement, tout n’est pas rose pour autant chez Annapurna Interactive et, surtout, l’entreprise pourrait bien devenir une simple coquille vide, comme le rapporte Bloomberg.

En effet, l’agence de presse indique que l’intégralité des équipes du studio a décidé de démissionner ce jeudi 12 septembre.

La maison mère refusait que l’éditeur vole de ses propres ailes

Les équipes étaient alors en discussion avec Megan Ellison, propriétaire de leur maison mère, le studio de cinéma Annapurna Pictures, pour faire d’Annapurna Interactive une entreprise indépendante. Or, d’après Bloomberg, Megan Ellison aurait quitté la table des négociations, poussant ainsi les équipes à démissionner et à communiquer sur leur décision :

L’ensemble des 25 membres de l’équipe d’Anapurna Interactive a démissionné collectivement. C’est une des décisions les plus difficiles qu’on ait jamais prises et nous ne l’avons pas prise à la légère.

De son côté, la présidente d’Annapurna Pictures, Megan Ellison, a indiqué à Bloomberg qu’elle souhaitait qu’Annapurna Interactive continue à proposer de nouveaux jeux à l’avenir, malgré le départ des équipes : « Nous nous engageons non seulement à sortir les jeux prévus, mais également à étendre notre présence dans l’espace interactif en cherchant des opportunités d’approches plus intégrées dans des histoires linéaires et interactives pour les films, la télévision, les jeux ou le théâtre ».

Illustration du jeu Stray // Source : BlueTwelve Studio / Annapurna Interactive

Concrètement, cela signifie néanmoins que tous les futurs chantiers d’Annapurna Interactive devront être réalisés par des équipes qui ne sont pas encore en place. Comme l’indique Bloomberg, les travaux en cours, en partenariat avec des développeurs indépendants, sont par ailleurs suspendus.

Pour rappel, le rôle d’un éditeur de jeu est non seulement de faire la promotion d’un jeu vidéo, mais également de le publier sur les plateformes, d’apporter des conseils et surtout des financements aux studios en échange d’une part des bénéfices.