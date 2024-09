Pourquoi GTA V et RDR2 ont été victimes d’attaques DDoS le week-end dernier

Les deux jeux phares Rockstar Games, GTA V et Red Dead Redemption II, ont été victimes d’attaques DDoS (déni de service) le week-end dernier. Des attaques coordonnées en protestation à une récente mise à jour controversée.

Source : Rockstar Games

Leurs modes en ligne respectifs ont été touchés dans le monde entier, rendant l’expérience de jeu instable et empêchant même les joueurs de se connecter.

Les attaques ont visiblement été coordonnées en réponse à l’implémentation récente de BattlEye, un nouveau système anti-triche, dans GTA V.

Rockstar et BattlEye touchés

Selon le site Cyberinsider, le nombre d’attaques a culminé le 21 septembre en plein week-end. Un BotNet aurait ainsi été utilisé pour surcharger le trafic des infrastructures serveur de Rockstar, mais aussi de BattlEye.

Tout le week-end, le site de support de Rockstar affichait alors un état de service « limité » pour GTA Online et Red Dead Online. Selon les témoignages de joueurs sur le subReddit r/GTA, plusieurs attaques se sont ainsi succédées avec l’impossibilité de se connecter à GTA Online pendant parfois plusieurs heures.

Le site de support de Rockstar au pic de l’attaque le 21 septembre dernier // Source : Rockstar

Le site web de BattlEye s’est retrouvé hors-ligne pendant un court moment, prouvant une nouvelle fois que l’attaque a bien été orchestrée en réponse à la dernière mise à jour du jeu.

Une mise à jour controversée

Le 17 septembre dernier, Rockstar annonçait l’intégration du logiciel anti-triche BattlEye à GTA Online. En théorie, une telle nouvelle devrait ravir les joueurs qui seront ainsi moins susceptibles de rencontrer des tricheurs sur les serveurs. Cette année, EA avait aussi annoncé l’intégration d’un système anti-triche dans les jeux Battlefield V et Battlefield 1.

La nouvelle n’a cependant pas été accueillie d’un très bon œil par une partie des joueurs. En premier, les fournisseurs d’outils de triche qui sont évidemment les plus touchés dans leur entreprise hautement lucrative. Mais personne ne les plaindra, vous en conviendrez.

C’est ensuite la communauté des moddeurs qui est touchée. BattlEye peut être désactivé, mais seulement pour le mode solo et les serveurs alternatifs, notamment ceux hébergeant des parties de role play. Certains mods purement esthétiques sont alors inutilisables sur les serveurs officiels.

Enfin, on vous parlait récemment des joueurs sur Steam Deck, pour qui GTA Online est devenu tout simplement inutilisable à cause de l’incompatibilité de BattlEye avec Linux. Autant de raisons qui pourraient pousser des esprits malintentionnés à bousculer le plus gros éditeur du monde pendant au moins quelques heures.