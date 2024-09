Pourquoi GTA Online ne peut plus être lancé sur le Steam Deck

Le jeu phare de Rockstar n’est plus disponible dans son intégralité sur la console de Valve. La faute au logiciel anti-triche désormais utilisé par GTA Online, que son éditeur ne semble pas vouloir activer sur le Steam Deck.

Le Steam Deck pour illustration // Source : Anthony Wonner – Frandroid

En attendant l’arrivée du très attendu GTA VI, son prédécesseur continue d’occuper les soirées de nombreux joueurs. Il reste l’un des titres les plus lancés au monde quotidiennement, une tendance que l’on retrouve également sur le Steam Deck, où il figure parmi les vingt jeux les plus populaires depuis quelques années.

Bien entendu, ces milliers de joueurs ne se contentent pas de rejouer à l’excellente campagne solo de GTA V. C’est le mode en ligne qui capte toutes les passions, et c’est malheureusement celui-ci qui n’est plus disponible sur la console portable de Valve. Le titre n’est plus labellisé comme « jeu optimisé » pour le Steam Deck, et c’est BattlEye qui est mis en cause ici.

Ce logiciel, conçu pour limiter la triche dans de nombreux jeux vidéo, vient d’être déployé par Rockstar sur GTA Online. Si son arrivée est plus que bienvenue pour un titre parfois gangrené par la triche, elle provoque également un petit bouleversement dans les habitudes de la communauté, dont une partie ne peut plus utiliser certains mods tiers.

Une explication qui semble, à première vue, peu crédible de la part de Rockstar.

Si la combinaison des mots « Steam Deck » et « anticheat » vous dit quelque chose, c’est normal. Plusieurs jeux phares ne sont pas compatibles avec la console, leurs développeurs hésitant encore à franchir le pas. Rockstar ne fait pas exception à la règle et rejette la faute sur Valve en déclarant simplement que « le Steam Deck ne prend pas en charge BattlEye pour GTA Online ».

Cependant, ce n’est pas tout à fait vrai. Avant même la sortie de l’appareil, la plateforme américaine avait fait l’effort de rendre l’outil compatible avec son OS. Pour Valve, les logiciels anti-triche supportés fonctionnent parfaitement avec le Steam Deck, et l’activation d’un jeu équipé de BattlEye nécessiterait juste quelques clics ou, au pire, un simple e-mail.

Selon nos confrères de The Verge, il y aurait peut-être une crainte qu’il soit plus facile de contourner les anti-cheats sur Linux, le système d’exploitation utilisé par le Steam Deck. Et, d’après Tim Sweeney, PDG de Valve, il pourrait aussi s’agir d’une question d’économie.

Quels que soient le véritable coupable et ses raisons, les vraies victimes sont bel et bien les joueurs, qui ne peuvent pour l’instant accéder qu’au mode solo de GTA V.