Fortnite, PUBG, DayZ… finalement, vous pourrez peut-être y jouer sur le Steam Deck

Steam a annoncé que la compatibilité du logiciel anti-triche BattleEye était grandement facilitée sur Proton, l'OS utilisé par la future console portable Steam Deck.

La question de la compatibilité des jeux sur le Steam Deck s’est posée à de nombreuses reprises lors de son annonce. Deux problèmes compliquaient la compatibilité des jeux sur le papier.

Le premier était le fait que la console portable de Valve tourne sur SteamOS, un dérivé de Linux utilisant Proton pour rendre les jeux Windows compatibles. Le second souci, que certains jeux utilisent des logiciels anti-triches comme Battle Eye et Easy Anti-Cheat, qui, au moment de l’annonce du Steam Deck, ne tournaient pas correctement sur Linux. Les choses ont bien changé depuis.

Un simple mail à BattleEye

En septembre dernier, Epic Games avait annoncé rendre Easy Anti-Cheat compatible avec Linux, et donc par capillarité, avec le Steam Deck. Ce samedi 6 novembre, Steam a annoncé que BattleEye ne devrait plus poser de problème non plus.

Dans un message publié sur son forum, l’entreprise fondée par Gabe Newell et Mike Harrington est même très sûre de la compatibilité du logiciel. Elle écrit : « L’intégration de BattlEye avec Proton a atteint un stade tel que, pour l’activer sur un titre, il suffit à son équipe de développement de contacter l’entreprise. »

Sous-entendu, une simple prise de contact comme un mail ou un appel téléphonique devrait être suffisante pour rendre un jeu utilisant BattleEye compatible avec Proton.

Steam ajoute que « nombre de partenaires » ont déjà « commencé à activer la prise en charge de BattleEye. » Leurs jeux « sont maintenant compatibles avec Steam Deck ».

Fortnite et PUBG seront-ils compatibles ?

Pour rassurer encore sur la compatibilité de BattleEye avec Proton, la firme de Bellevue cite deux licences, Mount & Blade II : Bannerlord et ARK : Survival Evolved, qui utilisent le logiciel anti-triche, et qui viennent tout juste d’être rendus compatibles.

Si ce qu’avance Steam se vérifie, certains jeux populaires comme Fortnite, PUBG ou DayZ devraient alors être disponibles sur le Steam Deck. De quoi lui permettre de se rapprocher de sa promesse tacite de faire tourner toute votre bibliothèque Steam sur une seule machine (oui, cela s’appelle un PC portable).

Précisons tout de même que le voyage pour la compatibilité de titres utilisant ces logiciels anti-triche risque de ne pas être aussi simple que présenté par Steam. Un simple tour sur ProtonDB permet de voir que nombreux titres utilisant Easy Anti-Cheat, comme Fall Guys ou Apex Legends, ne fonctionnent toujours pas, malgré l’annonce d’Epic Games entourant Easy Anti Cheat.

Le site The Verge a également contacté 15 studios qui lui ont indiqué que rendre compatible un jeu sur Steam Deck ne demandait pas « juste quelques clics », comme l’avait indiqué la firme de Tim Sweeney initialement. Espérons seulement que l’intégration de BattleEye soit plus simple.

