Steam Deck 2 : pourquoi Valve préfère prendre son temps

Valve confirme que le Steam Deck 2 est déjà bien présent dans leurs esprits, cependant l’entreprise attend un réel bond technologique avant de lancer le projet. On vous explique pourquoi c’est une bonne chose.

Le Steam Deck pour illustration // Source : Anthony Wonner – Frandroid

Valve, l’entreprise de Gabe Newell à qui l’on doit Steam, ses promotions incessantes et le Steam Deck, confirme que sa suite, le Steam Deck 2 est une réalité et qu’il est en préparation.

Cependant, il ne faut pas s’attendre à une sortie immédiate et il faudra s’armer de patience avant de pouvoir poser les mains dessus. Ces informations nous viennent d’un média australien qui a pu interviewer le concepteur à l’occasion du lancement du Steam Deck en Australie.

Une confirmation qui vient du concepteur du steam deck

Voici ce que Lawrence Yang, concepteur du Steam Deck a déclaré dans une interview à Reviews.org :

« C’est important pour nous, et nous avons essayé d’être très clairs : nous ne faisons pas de cadence annuelle. Nous n’allons pas faire une mise à jour tous les ans. Il n’y a aucune raison de faire ça. Et, honnêtement, de notre point de vue, ce n’est pas vraiment juste pour nos clients de sortir si tôt quelque chose qui n’est que légèrement meilleur. Nous voulons donc vraiment attendre un saut générationnel en termes de calcul sans sacrifier l’autonomie de la batterie avant de livrer la véritable deuxième génération de Steam Deck. Mais c’est quelque chose qui nous enthousiasme et sur lequel nous travaillons. »

En résumé, Valve ne sortira pas de nouveau Steam Deck chaque année, car ils veulent proposer une véritable évolution technologique et non des améliorations mineures de l’ordre de la mise à jour. Ils travaillent d’ores et déjà sur le Steam Deck 2 et attendent le moment opportun pour offrir un gain de performance significatif sans compromettre l’autonomie.

Pourquoi c’est une bonne chose ?

Valve a fait un choix stratégique judicieux avec le Steam Deck en privilégiant l’optimisation logicielle à la puissance brute. En effet, l’adoption d’une distribution Linux basée sur Arch Linux leur a offert une grande flexibilité pour peaufiner le système, améliorer les performances et fluidifier l’expérience utilisateur.

Cette approche, combinée à une ouverture envers la communauté, que ce soit pour les mods de jeux, mais aussi les pièces tierces pour ceux qui aiment bidouiller, a largement contribué au succès de la console.

Plutôt que de se précipiter sur une nouvelle génération, Valve préfère attendre une avancée technologique significative pour le Steam Deck 2. En attendant, l’entreprise continue d’optimiser le modèle actuel, posant ainsi des bases solides pour son successeur.