Une manette semblable à celle de la Super Nintendo mais dédiée à la Switch a été certifiée par la FCC. Cela pointe vers l’arrivée des jeux SNES sur le Nintendo Shop de la dernière console de la firme japonaise.

La Super Nintendo Entertainment System (raccourci en SNES) reste dans l’esprit de beaucoup de joueurs comme une console légendaire. Sortie en 1992 en France, elle aura accueilli des jeux qui font encore la renommée de Nintendo aujourd’hui comme The Legend of Zelda : A Link to the Past ou encore le tout premier Super Mario Kart.

27 ans plus tard, la Nintendo Switch s’impose dans les rayons des magasins de jeux vidéo et devrait accueillir une manette sans fil au design semblable à celle de la SNES. Si la firme japonaise réalise la même chose que pour la manette de NES sortie il y a un an, on devrait voir apparaître des jeux de la légendaire console sur la Switch.

Une manette sans fil certifiée par la FCC

Repérée par Link83, utilisateur du forum Resetera, une manette sans fil de Nintendo a été certifiée par la FCC. Se lance alors un petit jeu de piste.

Le nom de la manette déposée est « Nintendo Co Ltd Wireless Game Device HAC042 ». HAC correspond aux produits dédiés à la Nintendo Switch ce qui signifie bien qu’une manette sans fil pour la Switch est en préparation.

C’est en fouillant dans la certification que l’on arrive au schéma de l’étiquette qui représente la partie du produit où l’étiquette sera placée et c’est là que la forme est plus que familière.

La forme de ce dos de manette rappelle beaucoup celle de la Super Nintendo et le doute s’estompe sur cette potentielle arrivée.

Un lancement similaire aux manettes de NES ?

Il y a un an, Nintendo avait annoncé la sortie d’une manette de Switch sans fil qui ressemblerait à celle de la NES. Les manettes pouvaient également se glisser dans les rails dédiés à la base aux joy-cons.

Le lancement de cette manette avait été accompagné de l’arrivée de jeux NES sur la console virtuelle de la Switch. On peut donc se poser la question du lancement de cette manette de SNES. Des jeux arriveront-ils en même temps ? La question reste en suspens, mais il serait étonnant de voir Nintendo décider de ne pas proposer de jeux pour accompagner une manette dédiée à cela.

On devrait en savoir plus au moins le 6 février 2020, date où la FCC pourra dévoiler les photos déposées par Nintendo lors de la certification. On peut donc émettre l’hypothèse d’une sortie autour de cette date.