L’éditeur Electronic Arts lance avec surprise un test technique pour son offre de cloud gaming. Un nouveau concurrent pour Google Stadia et Microsoft xCloud.

En 2018, EA a annoncé son Project Atlas, une technologie de cloud gaming qui permettrait à l’éditeur de proposer ses jeux à toutes les plateformes, et même les smartphones. Depuis, Google et Microsoft se lancer dans la course avec Stadia et xCloud, et l’on attendait des nouvelles du fameux projet d’Electronic Arts.

Comment s’inscrire

C’est avec surprise que EA a annoncé le lancement des test technique pour Project Atlas. L’éditeur s’est appuyé sur le cloud d’Amazon AWS pour son offre dont les détails commerciaux sont toujours flous. Pour le moment, il s’agit de tester si les utilisateurs peuvent accéder correctement aux jeux en cloud, et qu’ils peuvent jouer en cross-play, avec les joueuses ou joueurs d’autres plateformes.

Ce partenariat est très important pour Amazon. La firme est l’un des leaders du marché du cloud computing avec Google et Microsoft, mais n’a essentiellement dans le jeu vidéo qu’une entrée avec Twitch, le moteur graphique Lumberyard n’étant pas connu des joueurs. Google a déjà annoncé Stadia, et a signé avec Ubisoft. De son côté Microsoft a son écosystème Xbox déjà bien en place, et a conclut un partenariat avec Sony et l’écosystème PlayStation. Il s’agit donc aussi pour EA de gagner son indépendance comme plateforme.

Le test technique de Project Atlas sera très bientôt disponible, et les joueurs Origin peuvent déjà s’inscrire sur le site d’EA.

Fifa, Titanfall, Unravel et Need for Speed

Les joueuses ou joueurs qui auront été sélectionnés par EA pourront s’essayer à quatre jeux pendant la période de test. Il s’agira précisément de FIFA 19, Titanfall 2, Need for Speed Rivals et Unravel. Le test se déroulera exclusivement sur PC dans un premier temps, mais EA devrait rapidement ouvrir son service à d’autres plateformes, dont les box TV et les Mac.