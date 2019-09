Nintendo propose désormais une manette SNES pour la Swtich. Pour l’instant, le produit ne semble disponible qu’aux États-Unis.

On savait qu’une manette SNES officielle était en préparation pour la Nintendo Switch. La voici désormais en vente sur le site de la marque. Son nom n’est pas particulièrement recherché : Super Nintendo Entertainment System Controller. Hélas, l’accessoire n’est pour l’instant référencé qu’aux États-Unis.

Les utilisateurs intéressés doivent forcément avoir souscrit un abonnement à Nintendo Switch Online pour pouvoir se procurer la manette sans fil et rechargeable via USB-.C. Chaque exemplaire coûte 29,99 dollars et il est précisé que le nombre d’exemplaires disponibles par client est limité à quatre.

Livraisons le 18 septembre aux États-Unis

Le site de Nintendo précise que les livraisons débuteront le 18 septembre, soit au lendemain de la publication de cet article. Reste désormais à savoir si le marché français en profitera un jour. Rappelons que d’autres manettes intéressantes existent pour la Nintendo Switch telles que la 8bitDo SF30 Pro — utilisée par mon ami-collègue Maxime — et qui reprend le design SNES. On notera aussi la plus récente 8BitDo SN30 Pro+.