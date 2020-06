Quand le jeu vidéo vient mettre l’ambiance dans des stades vides

Pour pallier les matches à huis clos ou les futurs stades moins remplis, le football comme le basket américain sont en quête d'ambiance un peu plus chaleureuse pour encourager les joueurs. Et ils l'ont trouvé... dans le jeu vidéo ! NBA 2K20 et FIFA 20 pourraient devenir les fournisseurs officiels de bruits de spectateurs.

Durant le confinement, le jeu vidéo a pris le dessus sur le sport privé de compétition en attirant des sportifs de renom dans des championnats et rencontres virtuelles. Une fois de plus, le monde vidéoludique pourrait venir au secours du sport.

La NBA a décidé de reprendre son championnat le 31 juillet, dans un format à 22 équipes et dans un complexe sportif situé près d’Orlando à Disney World. Mais cela devrait se faire avec nettement moins de spectateurs que d’habitudes (on parle de 1 600 places contre de 17 000 à 21 000 pour les enceintes habituelles). Moins de fans, pas d’ambiance, pourrait-on se dire. Et l’instance professionnelle américaine aurait trouvé un subterfuge. Selon le compte Twitter Legion Hoops, souvent très bien renseigné, la NBA pourrait choisir de récupérer les ambiances sonores du jeu vidéo NBA 2K20 pour ajouter de l’animation.

The NBA will consider using NBA2K crowd sounds during the regular season and playoffs to improve the quality of games, via The Athletic. — Legion Hoops (@LegionHoops) June 5, 2020

FIFA 20 déjà « ambianceur »

La franchise de 2K Sports a toujours été saluée pour son réalisme visuel, mais a également mis l’accent depuis plusieurs opus sur l’immersion et l’ambiance dans les stades. Un public plus vrai que nature et cela a donné des idées : le bruit des spectateurs pourrait être gonflé par des sons tirés du jeu. La NBA avait déjà hébergé des rencontres esport du jeu NBA 2K20 pour pallier l’arrêt de la saison officielle 2019-2020.

I think if it's done right like this, adding crowd noise can make it feel like you're watching a regular game on TV (outside of the empty seats, of course.) This Bundesliga match on FS1 sounds much better than I expected it would. pic.twitter.com/yjtcD2KdSE — Arash Markazi (@ArashMarkazi) May 24, 2020

Mais le championnat américain n’est pas le premier à utiliser ce tour de passe-passe. Le football européen y a déjà eu recours. La chaîne britannique Sky Sports, diffuseur officiel de la Premier League, a prévu de faire appel aux sons de FIFA 20 pour imiter la foule. La Bundesliga, première à reprendre du service dans des stades vides, y a déjà eu recours pour la diffusion en direct de ses matches.