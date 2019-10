La ligue américaine de basketball, la NBA, prend de plus en plus d’ampleur en France. Voici donc notre sélection des meilleures applications pour regarder les matchs ou s’informer sur les résultats !

L’année 2019-2020 s’annonce phénoménale pour la NBA. Avec le duo Lebron James – Anthony Davis au Lakers, Kawhi Leonard et Paul George aux Clippers, un Zion Williamson prometteur chez les Pelicans, un Stephen Curry qui s’apprête à en découdre férocement dans son nouveau gymnase et une fin de saison qui verra Kevin Durant jouer avec Kyrie Irving chez les Nets… Les matchs vont être rudes et la saison certainement très serrée.

Pour ne rien en rater, nous vous avons préparé une petite sélection des meilleures applications et sources vous permettant de récolter un maximum d’informations.

NBA App, la référence

Comment parler d’applications NBA sans mentionner l’officielle ? Elle offre la possibilité de regarder les matchs grâce au NBA League Pass. C’est un abonnement qui peut-être annuel ou mensuel pour accéder à l’intégralité des games de la ligue. Voici les différentes options disponibles :

League Pass Classique : l’intégralité des matchs en direct et en différé (Playoffs et Finales NBA compris) + la Draft NBA pour 199,99 euros pour la saison ou 24,99 euros par mois ; Le prix à partir des Playoffs baisse à 59,99 euros pour l’accès jusqu’à octobre ;

League Pass Premium : le League Pass Classique + des matchs classiques et des replays condensés pour 229,99 euros pour la saison ou 29,99 euros par mois ; Le prix à partir des Playoffs baisse à 79,99 euros pour l’accès jusqu’à octobre ;

Team Choice : accès à l’intégralité des matchs d’une équipe en particulier pour 114,99 euros pour la saison ou 14,99 euros par mois ;

Day Pass : l’intégralité des matchs sur une journée pour 5,99 euros.

La NBA offre 7 jours d’accès gratuit pour tester leurs services qui sont surement la meilleure solution pour regarder les matchs. Et avec un peu d’astuce et un VPN, vous pourrez peut-être même profiter de tarifs réduits.

En plus de pouvoir regarder les matchs depuis différents diffuseurs et langues (le français n’est pas disponible sauf durant quelques événements particuliers) en direct ou en replay, l’application est très bien agencée et permet de sélectionner une équipe favorite pour être informé sur ses résultats.

L’application offre également un bon suivi de l’actualité sur la ligue et propose les statistiques détaillées des joueurs sur chaque match.

Toutes les stats des joueurs et des équipes

Un calendrier complet des matchs et diffusions

Mais d’autres applications permettent de regarder les matchs ou de s’informer sur la plus grande ligue de Basketball !

beIN Sports, le diffuseur officiel

Depuis 2012, beIN Sports est le diffuseur officiel de la NBA en France. Avec ces droits, les abonnés peuvent profiter de deux matchs par soir et les affiches sont souvent les plus alléchantes. La diffusion des matchs, en direct ou en différé, s’accompagne aussi d’une émission quotidienne : NBA Extra où les consultants de la chaîne débriefent les matchs de la nuit.

L’application dédiée à la diffusion des canaux beIN Sports est Connect, pour y accéder, il faut être abonné selon les différentes offres :

15 euros par mois sans engagement

14 euros par mois avec un engagement de 12 mois

90 euros pour un abonnement de 6 mois (15 euros par mois)

Si vous n’êtes pas un abonné Connect, vous pouvez souscrire à la chaîne via votre opérateur TV pour 15 euros pas mois. Pour accéder à la diffusion autre que sur votre téléviseur ce sera selon les options offertes par votre opérateur et selon son application de multiTV dédiée.

Les chaînes et programmes beIN SPORTS en direct ou décalé

Fonction Chromecast intégrée

Pour s’informer, peu de francophones, beaucoup d’Anglo-saxons

Peu d’applications existent dans la langue de Molière pour s’informer sur les dernières actualités et les dernières rumeurs. Beaucoup de médias web de qualité existent, comme TrashTalk, mais peu ont une application dédiée. Pour s’informer en français, il faut donc souvent aller vers les médias généralistes.

Basket Infos, le spécialiste

Si vous voulez du basket, rien que du basket, l’une des rares applications qui vous permettra de vous informer est Basket Infos, l’application du site du même nom. Vous y trouverez de nombreuses actualités, les highlights, le classement et plus encore. Si vous cherchez une bonne source d’information gratuite par le biais d’une application, c’est la référence qu’il vous faut.

Tout le basket, rien que du basket

Les pubs sont peu nombreuses

L’Équipe, le généraliste

On ne présente plus le groupe L’Equipe, premier quotidien sportif de France, il est la source d’information sportive la plus populaire de l’hexagone. Son application Android est bien pensée et offre des actualités sur la NBA lorsque celles-ci sont vraiment importantes. On peut donc avoir les résultats des matchs, des articles sur les actualités chaudes, etc. Mais pour des articles plus touffus, il faut être abonné selon les différentes offres :

L’Équipe Numérique : 9,99 euros par mois avec le premier mois à 1 euro

L’Equipe + France Football Numérique : 13,99 euros par mois avec le premier mois à 1 euro

L’Équipe Intégrale (abonnement numérique + papier) 34,99 euros par mois 119 euros pour 3 mois 229 euros pour 6 mois 399 euros pour un an



Suivez les matchs et championnats en direct

Regardez L'Équipe TV pour profiter du sport en direct et en image

Si vous maîtrisez la langue de Shakespeare, voici deux applications presque indispensables pour s’informer sur l’actualité du basket américain !

Bleacher Report, le multisources

Bleacher Report fonctionne comme une source, mais également comme un « rapporteur d’informations ». En plus d’écrire des articles, il intègre les contenus de différents sites web pour y rediriger l’utilisateur. Très bien pensée, l’application offre aussi un suivi en direct des résultats des matchs et permet de suivre des sports, championnats ou équipes favorites pour recevoir des notifications lorsqu’une information importante est de sortie.

En plus de ces informations, il offre des contenus annexes comme du divertissement avec la série Game of Zones, une parodie animée de Game of Thrones où les différentes histoires se basent sur l’actualité de la NBA.

Système de notifications

Du contenu divertissant

The Athletic, l’abonnement pour l’expertise maison

Au fil du temps, le média The Athletic est devenu une référence dans le monde du journalisme sportif anglophone. Possédant une branche entière dédiée à la NBA, il offre des articles d’analyses tactiques des matchs avec un groupe de journalistes et de rédacteurs reconnus pour la qualité de leur travail.

Pour vous donner un exemple, Shams Charania, l’un des deux journalistes NBA les plus renommés, est depuis août 2018 employé par ce média.

Les articles sont accessibles par abonnement avec une semaine d’essai gratuit :

9,99 dollars, soit environ 9 euros par mois

47,88 dollars, soit environ 43 euros par an Il existe également une offre à 29,99 dollars, soit environ 27 euros par an pour les étudiants



Des articles de qualité

Suivi des scores en direct

Twitter, pour la communauté et l’actualité

La communauté de fans de la NBA est bien présente sur ce réseau social. Son côté plus « instantané » dans son fil d’actualité et moins privé que Facebook permet une plus grande interaction avec d’autres personnes. Voici donc cinq comptes à suivre pour partir sur de bons rails et profiter au maximum de l’expérience NBA sur Twitter :

NBA France : Comment suivre la NBA sur Twitter sans follow le compte francophone officiel ? Des résumés des matchs sont postés aux côtés de best of des actions de la nuit ou encore différentes informations et live-tweets sur l’actualité ;

Adrian Wojnarowski : Journaliste pour ESPN, il est LA source sûre en NBA, s’il dit quelque chose, il y a 90 % de chances que ce soit vrai. Ce n’est pas pour rien que ces informations sont surnommées des « WojBoms » par la communauté ;

Shams Charania : Journaliste pour The Athletic, il est également le plus gros concurrent du « Woj » pour être LA source sûre en NBA. La communauté les met même souvent en opposition lors des périodes des transferts pour voir qui aura le plus d’exclusivités. La bataille entre « WojBoms » et « ShamsBombs » n’a pas fini de faire tweeter ;

TrashTalk : Média francophone sur la NBA, ils traitent avec sérieux et avec une légèreté de ton très plaisante les différentes informations sur la ligue. Le compte Twitter permet également aux rédacteurs d’échanger avec la communauté et de participer à des live-tweets sur les différents matchs ;

Le compte de votre franchise favorite : Chacune des 30 équipes de NBA possède son compte Twitter officiel, et certains font vivre les matchs comme peu d’autres. Mention spéciale aux comptes des Portland Trail Blazers et des Sacramento Kings !