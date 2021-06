Super Mario World prend un coup de jeune avec ce chouette mode 16:9

Jouer à Super Mario World (SNES) vient de prendre un intérêt nouveau. Un modder a pris soin d’adapter le jeu aux écrans modernes pour lui permettre de passer en widescreen sans déformation visuelle ou perte de qualité.

Vous adorez la madeleine de Proust qu’est devenu Super Mario World SNES, mais le titre et son format 8:7 vous rebutent ? Vous allez maintenant pouvoir embrasser le jeu en 16:9, voire mieux encore. Le modder brésilien Vitor Vilela, un ingénieur logiciel connu pour son travail en tant que ROM hacker, a réussi à retravailler légèrement le jeu iconique de Nintendo pour le rendre compatible avec les ratios 16:9 et 16:10.

Sur GitHub, où cette modification du titre est accessible, l’intéressé précise qu’une prise en charge des formats 2:1 et 21:9 est également au programme, mais pour plus tard.

Comme le précise TechSpot, Vitor Vilela et son équipe (il n’est pas tout seul) ont fait les choses bien. Pour profiter du jeu sur les écrans actuels sans perdre en qualité d’image ou hériter d’un affichage écrasé ou déformé, la définition horizontale a été augmentée de 96 pixels. On passe donc d’une définition 256 x 224 pixels à l’origine à 352 x 224 pixels désormais.

Cette amélioration ne modifie toutefois pas la dégaine originelle du jeu. « L’écran que vous verrez est semblable à celui d’une vraie télévision connectée à la SNES », précise notamment Vilela sur GitHub.

NEW RELEASE: Super Mario World Widescreen (SNES) is now available for download! Explore the new expanded adventure, natively enhanced to work with modern screens. The true 2021 gaming experience mixed with the wonderful 1990 gaming golden age!

Download: https://t.co/UugJXT4Fvh pic.twitter.com/BDTMIECQhP

— Vitor Vilela (@HackerVilela) June 18, 2021