Comment Shadow va vous permettre de payer votre dernier jeu PC à moitié prix

En mauvaise posture, le service de cloud français Shadow lance le Shadow Game Store, un magasin en ligne de vente de jeux pour ses abonnés qui pourront se procurer des clés Steam, Ubisoft et Rockstar à des prix très attractifs. Et garder les jeux.

Aux dernières nouvelles, Shadow ne se porte pas bien. Le service de PC dans le cloud français est visiblement en pleine réorganisation, en recherche d’une nouvelle direction pour trouver le chemin de la rentabilité.

Les premières initiatives commencent à nous arriver avec le lancement d’un nouveau service pour les abonnés : le Shadow Game Store, un magasin en ligne pour acheter ses jeux PC à prix réduit.

Des jeux Steam, Ubisoft et Rockstar en promotion toute l’année

Shadow annonce la disponibilité de prés d’une cinquantaine de jeux dans son store pour les clients de son offre Shadow PC Gaming. Dans le catalogue, on est agréablement surpris de voir des nouveautés comme Dragon’s Dogma 2, Helldivers 2 et Tekken 8. D’autres incontournables comme Red Dead Redemption 2, Resident Evil 4 ou encore Elden Ring sont aussi présents. Ces jeux seront vendus à prix réduit sans limites de temps et pourront être activés par les utilisateurs sur leurs propres comptes Steam ou Ubisoft.

Les tarifs sont globalement attractifs, parfois bien plus que les actuels prix pratiqués sur les launchers concernés, même en promotion. Dragon’s Dogma 2 par exemple est disponible au prix de 29,99 euros pour les clients Shadow, alors que le jeu est vendu au prix fort de 64,99 euros actuellement. Starfield est aussi bien moins onéreux via cette offre que sur les autres magasins.

Le service se pose donc comme une alternative aux autres revendeurs de clés type Green Man Gaming, Gamesplanet et consorts afin « d’offrir une valeur ajoutée à sa communauté ». Le magasin sera disponible via le client Shadow ainsi que sur le web pour les abonnés.