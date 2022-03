Jouer à la Xbox dans une Jeep ? C’est possible, mais à certaines conditions

Aussi étonnant que cela puisse paraître, il est tout à fait possible de faire tourner une Xbox One S sur le nouveau Jeep Grand Cherokee. Un journaliste américain en a fait l’essai, mais a dû respecter quelques conditions spécifiques.

Aujourd’hui, les constructeurs se livrent une bataille acharnée afin de proposer les véhicules les plus innovants et les plus technologiques. Conduite autonome, écrans de plus en plus grands ou services connectés toujours plus aboutis, les marques rivalisent d’ingéniosité pour se démarquer. Au point parfois d’en faire un peu trop ? Peut-être, peut-être pas, chacun voit midi à sa porte après tout.

On pense notamment à Tesla, qui propose depuis quelques années déjà de nombreuses fonctionnalités dans les immenses écrans de ses voitures électriques, et qui intègrent notamment un catalogue de jeux vidéo de plus en plus fourni. Il est même possible de brancher sa propre manette pour s’adonner à une course de voitures ou jouer à des jeux d’arcade, voire à des jeux très gourmands grâce au nouveau processeur AMD Ryzen.

Mais il semblerait que la firme d’Elon Musk ne soit pas la seule à voir plus loin que les autres.

Une prise HDMI bien utile

En effet, un journaliste de Car & Driver s’est aperçu que le nouveau Jeep Grand Cherokee était équipé d’une prise HDMI. De quoi visiblement lui donner quelques idées, puisque ce dernier a alors entrepris d’y brancher une Xbox One S, afin de savoir s’il était possible de l’utiliser à bord du grand SUV américain. Et la réponse semble être positive.

Il aura alors suffit à Ezra Dyer de brancher la console sur ladite prise pour que celle-ci fonctionne sur l’écran du passager avant. Ou presque, car la prise de 115 watts de la voiture n’a pas semblé suffisante pour assurer l’alimentation de la Xbox, qui s’est alors éteinte quelques secondes plus tard. Le journaliste a alors décidé d’installer un groupe électrogène Honda sur la banquette arrière, afin de faire fonctionner la console.

Arrivée en Europe

Si vous êtes un fan de jeux vidéo, ou que vous voulez simplement que vos enfants restent calmes pendant les longs trajets, sachez que le nouveau Jeep Grand Cherokee arrive bientôt dans les concessions françaises. Déjà disponible à la commande dans sa version hybride rechargeable, le SUV américain embarque un bloc 2,0 litres essence, associé à un moteur électrique pour une puissance totale de 380 chevaux.

Il faudra se contenter de cette déclinaison électrifiée, qui sera la seule proposée sur le Vieux Continent, pour des raisons évidentes de normes environnementales.

