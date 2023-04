L’Asus ROG Ally pourrait largement surpasser le Steam Deck en performances et… en prix

Les informations sur la console-PC Asus ROG Ally commencent à se préciser, alors que la marque taïwanaise prépare son lancement.

L’Asus ROG Ally, une console-PC au format Switch équipée de Windows 11, est la dernière surprise de la firme taïwanaise Asus. Ce produit, dévoilé début avril, a suscité l’intérêt du public, mais certaines informations clés, telles que les performances et le prix, restent inconnues. Selon les rumeurs, l’Asus ROG Ally offrirait des performances supérieures au Steam Deck de Valve, mais à un prix plus élevé.

Une puce AMD Ryzen 7 7840U équipé d’un iGPU Radeon 780M

Récemment, l’influenceur thaïlandais Papayatop a publié puis retiré des informations sur la console. Selon ces informations, le ROG Ally serait équipé d’une puce AMD Ryzen Z1, un nom de code pour une puce Ryzen 7 7840U personnalisée pour Asus. Cette puce est déjà présente dans d’autres consoles-PC, telles que l’OKZOE A1, la GDP Win Max et l’Aya neo 2.

Videocardz a révélé que l’APU serait doté d’un iGPU Radeon 780M, offrant des performances comparables à celles d’un GPU GeForce RTX 2050 mobile dédié. Ainsi, les performances de l’Asus ROG Ally devraient être nettement supérieures à celles du Steam Deck. Il est important de noter que l’écran embarqué de l’Asus ROG Ally aurait une définition 1080p, contrairement à la définition 720p du Steam Deck. En ce qui concerne la mémoire et le stockage, on sait déjà que l’Asus ROG Ally intègre 16 Go de mémoire vive et un SSD M.2 2230 NVMe de 512 Go.

Quant au prix, Papayatop avait mentionné un montant de 30 000 bahts, soit environ 800 € au taux de change actuel. Bien que ce prix reste hypothétique, il est cohérent avec les attentes du marché. Il positionne l’Asus ROG Ally à un prix nettement supérieur à celui du Steam Deck, disponible à moins de 500 €.

Avec des performances prometteuses et un prix potentiellement plus élevé, l’Asus ROG Ally pourrait être une alternative intéressante pour les joueurs en quête de performances supérieures à celles du Steam Deck. Toutefois, avec un prix avoisinant les 800 euros, voire plus, il est légitime de se demander s’il serait plus judicieux d’investir dans une tour de PC gaming ou un ordinateur portable dédié au jeu. En effet, à ce niveau de tarif, la donne change et les options disponibles pour les joueurs s’élargissent considérablement.

