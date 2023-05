Le Steam Deck : un écran décevant, mais vous pouvez le changer

La console portable Steam Deck de Valve, malgré ses performances louées, souffre d'un écran de qualité médiocre. Alors pourquoi ne pas le changer ? C'est possible, voici le DeckHD.

Le Steam Deck, la console portable de Valve, a fait couler beaucoup d’encre depuis son annonce. Si son concept et ses performances ont été salués, un point noir persiste : la qualité de son écran. En effet, l’écran tactile LCD IPS de définition 1280 x 800 pixels et au taux de rafraîchissement de 60 Hz, sur une diagonale de 7 pouces, ne convainc pas.

Ces chiffres ne disent rien de la qualité de cet écran, mise à part sa densité par pixel un peu basse. En réalité, son rendu des couleurs est mauvais, avec une colorimétrie ratée : il souffre non seulement du contraste relativement limité attendu de la technologie IPS, mais aussi de couleurs en très large manque de saturation. L’image est froide et terne.

Face à ce constat, que peut-on faire ? Attendre une nouvelle variante du Steam Deck ou foncer précommander une ROG Ally ? Une autre solution se présente : changer l’écran du Steam Deck.

Le DeckHD pour améliorer l’écran du Steam Deck

Le fabricant FX Technology vient d’annoncer un écran de remplacement pour le Steam Deck avec le DeckHD. Qu’est-ce que ça change ? Une définition 1920 x 1 200 pixels supérieure et la capacité de reproduire 74 % de l’espace colorimétrique Adobe RVB, 95% sRGB (contre 67 % sur l’écran par défaut). Une meilleure réflectance (grâce à un revêtement antireflet) est également promise, ainsi qu’une rémanence plus basse. Cependant, la luminosité de 400 cd/m² et le taux de rafraîchissement de 60 Hz restent inchangés. Bref, ça devrait améliorer l’expérience visuelle sensiblement.

Mais attention, changer l’écran du Steam Deck n’est pas une mince affaire. Si on suit la documentation d’iFixit, c’est possible, mais ce n’est pas facile : il y a de la colle et de l’adhésif à enlever. C’est une opération délicate qui nécessite de la patience et de la précision.

Pour le moment, les précommandes du DeckHD sont ouvertes, comptez 100 euros environ. Cependant, nous vous déconseillons d’acheter ce produit en précommande. Mieux vaut attendre les premiers retours et surtout n’y aller que si vous êtes prêt à démonter votre console. En somme, une solution intéressante pour les bricoleurs avertis, mais qui ne conviendra pas à tout le monde.