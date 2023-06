Une réponse nouvelle face au Steam Deck et à l’Asus ROG Ally

Sur le marché des consoles-PC portables, deux noms sont souvent cités : le Steam Deck et l'Asus ROG Ally. Cependant, un nouvel acteur émerge de l'ombre, GPD. Un spécialiste qui veut profiter de ce nouvel engouement.

Face à la domination du Steam Deck et de l’Asus ROG Ally, un nouveau concurrent s’invite dans l’arène des consoles-PC portables. L’acteur chinois GPD, spécialiste de ce type de machines, a récemment annoncé une mise à jour de sa console phare, la GPD Win 4. Au menu : un nouveau processeur AMD Zen 4 et un écran coulissant pour dévoiler un clavier caché.

Pour aller plus loin

Aokzoe, AyaNeo et GPD : 5 futurs concurrents de l’Asus ROG Ally et du Steam Deck

Une architecture plus puissante

La grande nouveauté de cette édition 2023 de la GPD Win 4 est sans conteste l’adoption d’un processeur AMD Ryzen 7000. Plus précisément, les utilisateurs pourront choisir entre le Ryzen 5 7640U et le Ryzen 7 7840U. Ces deux SoC exploitent l’architecture Zen 4 d’AMD, bien plus efficace que ses prédécesseurs, et construite par TSMC en utilisant un processus de fabrication en 4 nm.

Le Ryzen 5 7650U est équipé de six cœurs et 12 threads, avec une puissance maximale de 30 watts. De son côté, le Ryzen 7 7840U possède huit cœurs et 16 threads, offrant donc une puissance supérieure. L’autre différence notable concerne le GPU intégré, un élément clé pour une console de jeu. La Radeon 760M du Ryzen 5 est moins puissante avec seulement huit unités de calcul, contre douze pour la Radeon 780M du Ryzen 7.

Des capacités d’extension appréciables

Chaque GPD Win 4 pourra être équipée de 16 Go de RAM et d’un SSD M.2 2280. Le modèle Ryzen 5 est limité à 512 Go de mémoire, tandis que la version Ryzen 7 peut accueillir 2 et 4 To en option. Les utilisateurs pourront également opter pour une RAM LPDDR5x de 32 ou 64 Go.

Le GPD Win 4 conserve les éléments de contrôle habituels : deux joysticks, un pavé directionnel, quatre boutons d’action, quatre déclencheurs d’épaule, ainsi que des moteurs de vibration intégrés. Un module 4G est également intégré à la machine. Le clavier QWERTY caché sous l’écran est sa particularité.

L’écran IPS LCD de 6 pouces est légèrement plus petit que ceux des concurrents, mais offre une résolution de 1920 x 1080 pixels à 60 Hz, ce qui devrait assurer une belle qualité d’image.

Un prix à surveiller

Si le prix de la GPD Win 4 n’a pas encore été annoncé, il convient de rappeler que le modèle précédent était commercialisé à 1 300 euros. Il est donc peu probable que cette nouvelle mouture soit beaucoup plus abordable.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.