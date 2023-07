À partir de 2027, le design des consoles portables sera réglementé par l’Union européenne

L'Union européenne va intégrer le cas des consoles portables à la nouvelle législation sur les smartphones. À partir de 2027, le design des consoles sera réglementé.

En juin 2023, l’Union européenne a fait beaucoup parler d’elle en annonçant une nouvelle réglementation visant à faciliter le changement de batterie sur smartphone. Si certains ont pu y lire le retour des batteries amovibles, il s’agissait plutôt de garantir une bonne réparabilité des produits avec un accès simplifié à la batterie, ce qui peut toujours demander des outils.

Cette nouvelle réglementation concerne les smartphones, les tablettes et les PC portables. On apprend grâce à Eurogamer que les consoles portables comme la Nintendo Switch seront aussi concernées.

Un nouveau design pour l’Europe ?

À partir de 2027, les consoles portables auront l’obligation de permettre un remplacement facilité de la batterie. Cela signifie : « lorsqu’elle peut être retirée d’un produit à l’aide d’outils disponibles dans le commerce, sans nécessiter l’utilisation d’outils spécialisés, sauf s’ils sont fournis gratuitement avec le produit ».

Alors est-ce que Nintendo va devoir modifier le design de ses produits pour se mettre en conformité ? La marque pourrait arguer que sa console Nintendo Switch est d’ores et déjà en règle puisqu’il est possible d’accéder à la batterie avec un simple tournevis, comme le démontre iFixit. Il y a quand même quelques manœuvres qui pourraient faire grincer des dents le législateur comme la colle à retirer avec de l’alcool ou la pâte thermique à remettre sous la plaque de protection.

D’autres fabricants proposent aussi des consoles portables sur le marché. Ils devront aussi se conformer aux décisions de l’Union européenne pour commercialiser leurs produits sur le territoire européen. On pense notamment au Steam Deck, dont la batterie est fortement collée et demande « plusieurs cycles de chauffe » ce qui peut mettre en danger l’utilisateur et la batterie. Pas de problème pour la ROG Ally dont la batterie est plutôt simple à remplacer.

Comme le rappel Eurogamer, l’Union européenne va aussi imposer l’USB-C comme port de charge pour la plupart des appareils électronique. Heureusement, le connecteur est déjà répandu sur le marché des consoles portables, même chez Nintendo.

