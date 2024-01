Cette console portable a vraiment tout pour concurrencer le Steam Deck

Le spécialiste historique des PC consoles portables AyaNeo prépare son retour sur le devant de la scène avec une console portable sous SteamOS.

Malgré les excellentes propositions Asus ROG Ally et Lenovo Legion Go dans le domaine naissant des PC consoles portables, le Steam Deck est sans aucun doute le favori de la catégorie. La console portable de Valve le doit principalement au confort d’utilisation offert par SteamOS.

Là où Windows n’est pas optimisé pour une machine de jeu qui ne propose ni clavier ni souris, le système d’exploitation de Valve est taillé sur mesure pour sa console. Non seulement le logiciel répond parfaitement, mais les jeux peuvent être certifiés Steam Deck sur la plateforme Steam pour mieux aiguiller les joueurs. Résultat, malgré une puissance brute inférieure à ses concurrents, le Steam Deck tiens encore la route.

Alors que se passerait-il si l’on pouvait avoir une console portable concurrente du Steam Deck avec une version native de SteamOS tout aussi optimisé ? C’est la question que s’est posée le spécialiste historique Ayaneo.

La Ayaneo Next Lite : le rapport qualité/prix absolu ?

On ne connait pas encore les caractéristiques précises de la nouvelle console Ayaneo Next Lite, mais les premières annonces font saliver les papilles. Un design compact et maitrisé, avec une ergonomie confortable et des sticks analogique à effet hall garantissant d’éviter le fameux drift.

C’est la première console du fabricant à ne pas proposer Windows, mais SteamOS, le système d’exploitation de Valve. D’après la marque, cela permet de s’éviter la couteuse licence de Microsoft et de proposer une expérience ultra optimisée à un coût réduit. Bref, le constructeur veut jouer la carte du rapport qualité/prix avec cette console.

On sait que la Ayaneo Next Lite proposera un écran de 7 pouces avec une définition 1280 x 800 pixels, parfaitement suffisante sur une console de cette taille.

Malheureusement, il va désormais falloir se montrer patient pour en apprendre plus. Le constructeur donne rendez-vous dans la nuit de jeudi à vendredi 12 janvier pour découvrir tous les détails et ouvrir les précommandes. Espérons un prix maitrisé et une puce au moins aussi puissante que le Steam Deck.