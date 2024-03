Tout ce qu’il faut savoir sur la MSI Claw, cette console portable PC sous Intel Core Ultra

Sommaire Design Performances Prix Commentaires

Transformer son PC de jeu en console portable, c'est tout simplement la promesse de MSI avec sa nouvelle console portable : la MSI Claw. Une machine au design ergonomique et endurante qui possède plusieurs atouts dans sa manche pour rendre le jeu vidéo agréable où que l’on soit.

Les joueurs et joueuses constamment en déplacement peuvent déjà compter sur les PC portables de MSI pour s’amuser où ils le souhaitent. Mais comme pour tous les laptops, ceux-ci comportent des inconvénients : ils sont souvent lourds et ils ne sont pas franchement adaptés pour le jeu dans les transports ou dans un canapé.

Pour répondre aux besoins des joueurs qui ne tiennent pas en place, MSI s’est inspiré de l’univers des consoles portables, auquel le constructeur a ajouté son savoir-faire pour concevoir sa première « console portable PC ». Présentée lors du CES 2024, la MSI Claw se présente comme une console portable haut de gamme offrant une expérience similaire à celle d’un PC gamer tout en étant plus ergonomique et pratique. Elle est disponible dès aujourd’hui chez les principaux revendeurs français.

Un design qui rend service aux joueurs

Pensée pour offrir une nouvelle façon aux joueurs de profiter de leur hobby, la MSI Claw ne cherche cependant pas à chambouler leurs habitudes. Cela passe donc par un design intelligemment conçu et surtout facile à prendre en main. De ce côté, le défi est relevé sans peine puisque la MSI Claw embarque un large écran central, encadré de deux poignées pour les boutons et gâchettes.

Une fois en main, la console laisse parler immédiatement l’instinct des joueurs grâce à un placement des boutons, des joysticks et des gâchettes très naturels. On ne déstabilise pas leur mémoire musculaire, forgée après des années de pratique. MSI a bien étudié le marché, puisque les gâchettes comme les joysticks de sa console utilisent la technologie à effet Hall, basée sur les aimants, afin d’empêcher le stick drift (un faux contact qui produit une action non désirée à l’écran). Enfin, deux touches de raccourcis « palette » prennent place au dos de la console pour accéder en un clic à une série de menus.

Le châssis de la MSI Claw est parsemé d’ouvertures, et c’est pour une bonne raison. Là encore, le savoir-faire de MSI s’exprime en la matière puisque ces aérations assurent un refroidissement efficace de la console. La rédaction de Frandroid l’a constaté lors de son test, la MSI Claw bénéficie d’un excellent système de refroidissement. Mieux, la console fait preuve de silence en jeu, avec un ventilateur qui s’entend à peine même à pleine puissance. Vos tympans et votre partenaire apprécieront quand il s’agira de jouer au lit.

L’autre force du design de la MSI Claw provient de ses dimensions. Si un PC portable gamer peut peser jusqu’à 3 kg, la console de MSI, elle, n’affiche qu’un petit 675 grammes sur la balance. Non contente de se glisser facilement dans un sac à dos, elle ne fatigue pas les bras et les mains, même après quelques heures de jeu.

Un PC entre les mains

Au même titre que l’ergonomie de son design, une console portable se doit de briller par sa capacité à faire tourner les jeux (c’est même là le principal intérêt). Pour l’aspect visuel, la MSI Claw se pare d’un écran IPS LCD de 7 pouces. Grâce à un bon calibrage, la console de MSI est capable d’afficher une image Full HD (1 920 x 1 080 pixels) avec une bonne luminosité et une colorimétrie soignée. Le tout sans perte de fluidité, courtoisie d’un taux de rafraîchissement culminant à 120 Hz.

Toujours dans le but d’offrir une expérience de jeu efficace, la MSI Claw tourne sous Windows 11. Les joueurs PC sont donc en terrain connu, avec une interface qu’ils maîtrisent. Surtout, ce système d’exploitation ne pose aucune barrière sur l’installation des jeux PC, qu’ils soient sur une boutique-tierce ou sur le Microsoft GamePass. Les joueurs peuvent donc connecter leurs comptes de jeu en quelques secondes et retrouver tous leurs titres favoris.

Pour faire tourner tout ce petit monde, la MSI Claw embarque une puce Intel Core Ultra 5 ou 7, en fonction du modèle, avec un stockage allant jusqu’à 1 To et une mémoire vive de 16 Go de RAM. La partie graphique est gérée par une puce Intel Arc. Une fiche technique qui réussit à faire tourner tous les jeux récents dans de bonnes conditions graphiques. Les joueurs ne sont donc pas limités aux titres indés comme Balatro ou Dave the Diver et peuvent lancer les derniers jeux du moment, tels que Helldivers 2 ou même le futur DLC de Elden Ring.

L’une des forces de la MSI Claw est son endurance. MSI propose, en effet, la console portable avec la plus grosse batterie du marché : 53 Wh. Un accumulateur qui permet à la MSI Claw de tenir 2 heures complètes avant de réclamer une charge. Un bon point qui permet de commencer une partie dans les transports en commun, puis de la continuer dans une salle d’attente, par exemple, sans avoir à s’inquiéter de trouver une prise.

Un rapport qualité-prix maîtrisé

Plus portable qu’un PC portable, la MSI Claw parvient à offrir une expérience de jeu similaire à certains ordinateurs gamers tout en étant plus agréable à utiliser au quotidien.

Pour son arrivée sur le marché, la MSI Claw se décline en 3 versions. La mouture avec puce Intel Core Ultra 5 et 512 Go de stockage est ainsi vendue 799 euros. Pour la version avec un processeur Intel Core Ultra 7 et une mémoire identique, la facture grimpe à 749 euros. Enfin, la MSI Claw avec Intel Core Ultra 7 et 1 To de stockage affiche un tarif de 799 euros.