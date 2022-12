Simples et économiques, avec les nouveaux répéteurs Wi-Fi 6 de devolo, fini les zones blanches à domicile

Avoir un bon réseau internet dans toutes les pièces nécessite parfois quelques installations complémentaires. Les nouveaux répéteurs Wi-Fi de devolo constituent une solution simple, efficace et abordable pour profiter de débits élevés à chaque coin de la maison, même les plus éloignés de la box internet.

Pour avoir la meilleure connexion internet possible chez soi, il est recommandé de choisir la fibre optique et idéalement d’opter pour une box compatible avec le Wi-Fi 6. Pourtant, une telle installation n’est pas toujours suffisante pour profiter d’un bon débit dans toutes les pièces de la maison. Dès lors que vous vous éloignez trop de la box, que vous changez d’étage, ou tout simplement que vous êtes dans une pièce entourée de murs trop épais, la connexion peut être ralentie, voire ne plus être captée du tout.

Pour palier les déperditions de réseau Wi-Fi à domicile, devolo a lancé en octobre dernier les Wifi 6 Repeater 3000 et WiFi 6 Repeater 5400. Simples et rapides à installer, ces répéteurs Wi-Fi sont aussi abordables, puisqu’ils sont disponibles respectivement aux prix de 99,90 euros et de 149,90 euros.

À quoi sert un répéteur Wi-Fi ?

Il existe actuellement plusieurs technologies permettant d’étendre un réseau internet domestique : le CPL (Courant Porteur en Ligne) et les répéteurs Wi-Fi Mesh. Dans ce petit monde, les répéteurs Wi-Fi sont de petits boîtiers chargés de capter le signal Wi-Fi issu de la box internet et de le “répéter”, le dupliquer, pour en élargir la portée.

Le répéteur Wi-Fi agit en quelque sorte comme un relais, et présente l’avantage de conserver le même nom de réseau et les mêmes codes d’accès que ceux de votre box internet. Il est extrêmement simple d’usage : une fois branché à une prise électrique, il n’est pas nécessaire de paramétrer une connexion supplémentaire sur son smartphone, sa tablette ou encore son ordinateur. C’est comme si vous étiez directement branché sur votre box.

En octobre dernier, l’entreprise allemande devolo a élargi sa gamme de répéteurs Wi-Fi et a lancé les Repeater 3000 et 5400. Ces deux répéteurs ont la particularité d’être compatibles avec la technologie Mesh, ainsi qu’avec le Wi-Fi 6, deux options rares dans ce domaine. En s’appuyant sur la bande de fréquence des 5 GHz, le Wi-Fi 6 apporte un signal plus puissant et des débits plus élevés que le Wi-Fi 5.

Pour les utilisateurs équipés d’une box compatible avec le Wi-Fi 6, s’appuyer sur les Repeater 3000 et 5400, c’est profiter de façon optimale de leur forfait fibre.

Une installation simple en seulement 5 minutes

Les répéteurs Wi-Fi présentent l’avantage d’être mis en place et configurés rapidement. Inutile d’être un expert en informatique et en réseau pour utiliser ces dispositifs, qui sont d’ailleurs compatibles avec toutes les box internet.

Les étapes de mise en marche se comptent sur les doigts d’une main. Branchez les devolo Wifi 6 Repeater 3000 et 5400 sur une prise de courant, puis appuyez sur le bouton “Add” présent sur chacun de ces boîtiers, et enfin appuyez sur le bouton WPS de la box. Et c’est fini !

Aucun paramétrage supplémentaire n’est requis. En seulement quelques minutes, la connexion est automatiquement établie et sécurisée. devolo a par ailleurs pensé ses répéteurs pour s’intégrer dans son écosystème : si vous désirez aller plus loin, il est possible d’intégrer ces répéteurs avec d’autres solutions devolo, grâce au Wi-Fi Mesh, qui interconnecte les dispositifs entre eux.

Les petits plus du devolo Wifi 6 Repeater 5400

Les deux nouveaux répéteurs Wi-Fi de devolo sont compatibles avec la norme Wi-Fi 6, mais le Repeater 5400 offre de meilleures performances que le Repeater 3000. Le premier propose un débit pouvant atteindre 5 400 Mbits/s, contre 3 000 Mbits/s pour le second modèle.

Si les débits maximums théoriques permis à ce jour par les opérateurs pour la fibre optique sont de 8 000 Mbits/s, la moyenne se situe en France à 458 Mbits/s selon DegroupTest. Actuellement, seuls les abonnements premium permettent de dépasser les 1000 Mbits/s avec du matériel adapté. Devolo a pensé à tous ceux qui ont opté pour ces offres et qui souhaitent profiter pleinement de telles vitesses de connexion.

Mais les atouts du Wifi 6 Repeater 5400 ne s’arrêtent pas là :

il dispose de deux ports Gigabit Ethernet (un seul sur le Repeater 3000) pour raccorder à internet une smartTV et une console de jeu par exemple ;

il peut aussi servir de point d’accès Wifi afin d’apporter une connexion sans-fil dans les pièces disposant uniquement d’un réseau internet câblé.

Une application pour tout contrôler

Si les Wifi 6 Repeater 3000 et 5400 sont faciles à installer, leur gestion et leur pilotage le sont également. La marque allemande a conçu l’application Home Network (disponible sur iOS et Android), qui permet de contrôler plusieurs appareils devolo dont les répéteurs Wi-Fi et les CPL.

Cette interface est complète et très pratique au quotidien :

elle offre une vue détaillée des vitesses de connexion ;

elle permet de configurer et gérer en quelques clics les réseaux existants ;

elle permet de créer rapidement des accès spécifiques pour ses invités ;

elle permet de couper automatiquement les répéteurs sur certaines plages horaires ;

elle permet de contacter le service support en cas de besoin.

Les devolo Repeater 3000 et 5400 s’intègrent donc dans un écosystème unifié et facile à gérer. Ils sont tous deux disponibles sur le site de la marque allemande, respectivement aux prix de 99,90 et de 149,90 euros, et sont garantis pendant 3 ans. Les Repeater 3000 et 5400 sont aussi proposés sur Amazon.