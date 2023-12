Cet écran PC de 24″ (165 Hz et 0,8 ms) à petit prix va plaire aux gamers

Si vous êtes à la recherche d’un écran PC efficace et sans vous ruiner, cette offre pourrait bien vous intéresser : le Iiyama G2470HSU se négocie à seulement 142 euros, contre 199 euros habituellement.

Malheureusement cette offre est maintenant terminée. Pas de panique, vous pouvez retrouver les meilleurs bons plans disponibles actuellement sur Frandroid ou sur notre Twitter Frandroid Bons Plans

La référence G2470HSU-B1 de Iiyama, apporte quelques caractéristiques recherchées par les joueurs et joueuses sur PC exigeants qui cherchent à compléter leur setup pour un prix contenu. Il est idéal pour profiter pleinement de vos sessions gaming, et cela, pour seulement 132 euros.

En quoi cet écran Iiyama est-il intéressant ?

Une dalle IPS de 24 pouces en Full HD

Un taux de rafraichissement à 165 Hz

Un temps de réponse minime : 0,8 ms

Sans oublier la compatibilité AMD FreeSync Premium

Au départ à 209 euros, l’écran PC Iiyama G-Master Red Eagle (G2470HSU-B1) se négocie à seulement 142,45 euros sur Amazon.

Un taux de rafraichissement très élevé et un temps de réponse très court

Pour jouer dans de bonnes conditions, Iiyama propose la technologie AMD FreeSync Premium. Celle-ci garantit une image stable en évitant les problèmes de tearing, généralement traduits par des déchirures à l’écran quand l’action se fait trop intense. Ce n’est pas tout, vous aurez aussi droit à un taux de rafraichissement allant jusqu’à 165 Hz. De quoi assurer une fluidité d’affichage parfaite avec des images très détaillées.

Pour appuyer cette base solide, le constructeur propose un temps de réponse extrêmement bas : 0,8 ms. Vous profiterez donc d’une réactivité encore plus accrue par rapport aux touches de votre clavier ou manette et de ce qui se passe à l’écran. De plus, l’écran intègre des haut-parleurs 2 × 2 watts si vous n’avez pas, d’ores et déjà, un système son.

Une petite dalle seulement en Full HD

Esthétiquement, le moniteur opte pour un design plutôt compact. Sa diagonale de 24 pouces s’intègre parfaitement sur un bureau, et se montre peu encombrante. Même avec sa petite diagonale, l’écran offre une bonne immersion grâce à ses fines bordures sur trois côtés. Pour plus de confort, le pied peut être ajusté pour changer l’inclinaison. À l’arrière, le socle laisse découvrir une connectique simple avec, un port HDMI, un DisplayPort et une prise casque audio.

Il n’est pas sans défaut. On peut lui reprocher sa dalle de 24 pouces qui affiche seulement une définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels), alors que la plupart des moniteurs proposent du QHD, mais pour son prix, on lui pardonnera cela. Malgré tout, l’écran IPS procure une bonne qualité d’image avec d’excellents contrastes.

