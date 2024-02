Crucial X6 : ce SSD portable de 1 To est bradé à -50 % pendant les soldes

Pratique, performant et doté d’une grande capacité de stockage, le SSD Crucial X6 a tout ce qu’il faut pour plaire, surtout maintenant que son prix tombe à 65,99 euros, au lieu de 129,99 euros pendant les soldes.

Plus solides, plus rapides, plus performants… Les SSD sont une très bonne solution de stockage externe. Le SSD portable Crucial X6 convient parfaitement pour celles et ceux qui souhaitent acquérir un SSD pratique à transporter, mais aussi efficace. C’est le moment parfait pour craquer puisque ce modèle avec 1 To se trouve à moitié prix durant les soldes.

Les atouts du Crucial X6

Un SSD solide et facilement transportable

De bonnes performances : jusqu’à 800 Mo/s

Une grande capacité de stockage : 1 To

Au départ à 129,99 euros, le SSD portable Crucial X6 avec 1 To de stockage est disponible en promotion à 65,99 euros sur Amazon.

En quoi ce SSD est-il un bon choix ?

Le Crucial X6 est un SSD avec des vitesses de lecture jusqu’à 800 Mo/s. C’est 5,6 fois plus rapide que la plupart des HDD d’après le constructeur. Il est donc parfaitement adapté pour installer des applications dessus, ou bien transférer régulièrement des photos et des vidéos haute définition, le tout avec des temps de chargements réduits.

Avec sa belle quantité de stockage, à savoir 1 To, vous allez pouvoir stocker vos données (photos, vidéos, applications, jeux…) en toute sérénité. Il est par ailleurs utilisable sur de nombreux supports, comme les PC, Mac, les appareils Android ou encore les tablettes. L’autre grand atout de ce modèle, c’est bien sûr son format compact et robuste (40 g) pour que vous voyagiez sans crainte. Ce SSD a été testé pour résister à une chute de 2 mètres et résister aux chocs, aux vibrations et aux températures extrêmes, tout en protégeant vos fichiers importants où que vous alliez. Sachez toutefois qu’il n’est pas résistant à l’eau.

Comment ne pas rater les bons plans des Soldes d’hiver ?

Les soldes d’hiver 2024 se déroulent du mercredi 10 janvier 2024 à 8h, jusqu’au mardi 6 février prochain à 23h59. Pendant ces quatre semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Voici également quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne pas passer à côté des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.