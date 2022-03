MacBook Mini LED : des ventes qui surclassent celles des PC portables OLED

Dans un rapport, le cabinet DSCC fait un tour d’horizon du marché des PC portables disposant de technologies d’affichage haut de gamme. On y découvre que la proportion des ventes d’écrans Mini LED est très avantageuse par rapport au reste du secteur. Et Apple n’y est clairement pas pour rien.

Chapeauté par Ross Young, le cabinet DSCC (Display Supply Chain Consultants) se spécialise dans l’analyse du marché de l’affichage et de sa chaîne d’approvisionnement. C’est ainsi qu’il publiait ce 21 mars un rapport permettant d’en savoir plus sur les ventes de PC portables « avancés » équipés de solutions d’affichages haut de gamme. Comprenez des machines dotées d’écrans plus évolués que les dalles LCD traditionnelles. Pour l’heure, ce marché exploite principalement les technologies Mini LED et OLED, de plus en plus adoptées par les constructeurs de laptops.

On apprend que les écrans avancés pour PC portables ont profité d’une hausse spectaculaire des livraisons sur le quatrième trimestre 2021 : + 298 % par rapport au troisième trimestre 2021 et + 1717 % par rapport à l’année précédente. En tout, ce sont ainsi 4,8 millions de dalles Mini LED et OLED qui ont été livrées aux différents constructeurs de PC portables sur le Q4 2021, contre 8,2 millions sur l’ensemble de l’année 2021. La progression est radicale par rapport à l’année 2020 où la demande en solutions d’affichage avancées était encore très faible.

Apple et ses MacBook Pro popularisent la technologie Mini LED

L’information la plus marquante concerne toutefois Apple et ses MacBook Pro 14 et 16, lancés en fin d’année 2021. Tous deux équipés de dalles Mini LED 120 Hz, ils ont largement contribué à populariser cette technologie sur laptop. On découvre d’ailleurs que les panneaux Mini LED de 14,2 pouces, commandés pour les MacBook Pro 14, ont représenté 28 % des dalles livrées sur le Q4 2021 et sur le secteur des écrans haut de gamme pour PC portables. Les dalles 16,2 pouces du MacBook Pro 16 suivent avec 26 % des expéditions, contre 17 % pour les dalles OLED de 14 pouces achetées notamment par ASUS, Dell ou encore Lenovo.

Les graphiques dévoilés par DSCC démontrent par ailleurs que la part d’écrans Mini LED expédiés a été consécutivement plus importante sur le quatrième trimestre 2021 et le premier trimestre 2022 que la proportion de dalles OLED livrées. Un indice de la force de frappe d’Apple, qui parvient à propulser devant l’OLED une technologie d’affichage très marginale sur laptop il y a encore quelques mois.

Cela dit, DSCC prévoit une baisse des livraisons de dalles Mini LED pour PC portables à l’avenir. Nous devrions ainsi arriver à une parité Mini LED / OLED en 2023 et 2024, puis l’OLED reprendrait le dessus grâce à la combinaison de facteurs industriels et d’innovations techniques.

Fait intéressant, DSCC nous donne une idée des plus gros fabricants d’écrans avancés. On apprend notamment, et sans surprise, que Samsung Display reste au-dessus de la mêlé sur la production de dalles OLED, tandis que LG Display, Sharp et AU Optronics se partagent dans cet ordre la production d’écrans Mini LED.

