Fossibot F3600 : cette station électrique XXL est 1 000 euros moins chère chez Geekbuying

Partir en vacances au beau milieu de la pampa, c’est bien. Mais pouvoir utiliser son ordinateur, un ventilateur ou un petit réfrigérateur dans ladite pampa, c’est mieux. Et c’est exactement ce que vous pourrez faire avec la station de recharge électrique grande capacité Fossibot F3600, actuellement en promotion chez Geekbuying.

Bien connus des adeptes de la van life, les stations de recharge électrique sont des objets extrêmement pratiques au quotidien. En plus de vous permettre d’utiliser tous vos appareils électriques préférés au milieu de nulle part, elles offrent aussi une aide bienvenue en cas de panne de courant. Dernière née de chez Fossibot, la centrale électrique F3600 s’avère particulièrement convaincante grâce à une fiche technique bien garnie.

Très polyvalente grâce à une large variété de mode de charge et une jolie panoplie de ports de sortie, elle se démarque aussi par sa grande capacité de stockage (3840 Wh). Autre argument en sa faveur : son prix. Actuellement, et pour une durée limitée, la Fossibot F3600 bénéficie d’une jolie ristourne à l’occasion des 11 ans de Geekbuying. De quoi économiser un peu plus de 1 000 euros sur le modèle de base, qui passe à 1784 euros au lieu de 2804 euros, en utilisant le code FOF3600 et la réduction obtenue en payant par PayPal ou carte de crédit.

Fossibot F3600 : un générateur XXL extrêmement polyvalent

Si vous cherchez une station électrique pour vous accompagner dans toutes vos pérégrinations, la Fossibot F3600 est une sérieuse candidate. Avec une capacité de stockage de 3 840 Wh et une puissance de sortie maximale de 3 600 W, elle n’a aucune difficulté à alimenter tous les appareils dont vous pouvez avoir besoin en extérieur.

Côté charge, Fossibot a opté pour la polyvalence puisque sa station peut être rechargée de cinq façons différentes. Si le besoin s’en fait sentir, vous pouvez ainsi brancher la F3600 à votre voiture via l’allume-cigare ou sur un générateur. Des utilisations marginales, un peu lente (36 h pour l’allume-cigare) mais qui ont le mérite d’exister.

Pour le reste, on se retrouve avec des moyens plus classiques tels que la recharge via panneaux solaires ou sur secteur. Deux méthodes beaucoup plus efficaces qui permettent de récupérer 100 % de charge en deux heures. En combinant les deux, vous pouvez même faire descendre le temps de charge à 1h30. Sachez enfin que la Fossibot F3600 vous permet de choisir la vitesse de charge, entre 400 W et 2200 W, de manière à privilégier la rapidité de la charge ou la durée de vite de votre batterie.

Avec près de 13 ports de sortie différents, la Fossibot F3600 vous permet de recharger une grande variété d’appareils, entre smartphone, ordinateurs, petit ou gros électroménager. Pêle-mêle, vous pouvez ainsi retrouver trois prises courant alternatif classiques, deux ports USB-A 3.0, trois ports USB-C 20 W, un port USB-C 100 W, un port allume-cigare, un port XT-60 ou encore deux ports DC 12V.

Fossibot a été particulièrement attentif à la sécurité lors de la conception de sa centrale électrique F3600. Le constructeur a ainsi opté pour des cellules LiFePO4 qui bénéficient de la protection d’un BMS (Battery Management System) performant et d’un UPS (Uninterruptible Power Supply) permettant de fournir un courant stable quelles que soient les conditions. Une bonne manière d’éviter les surcharges en cas de pépin, et par conséquent préserver tous les appareils branchés. Cette batterie est d’ailleurs certifiée CE et ROHS.

Découvrez la Fossibot F3600 à partir de 1784,98 euros

Lancée récemment, la Fossibot F3600 est actuellement disponible à prix réduit chez Geekbuying. En cumulant les offres anniversaire de l’e-commerçant avec le coupon FOF3600 et la réduction obtenue en réglant par PayPal, les économies s’élèvent à 1 000 euros. Le prix de la batterie, sans accessoires, tombe alors à 1 784 euros.

Si vous souhaitez pleinement tirer parti des avantages de cette station électrique, sachez que Geekbuying vous propose aussi des packs plus évolués qui comprennent la centrale électrique F3600 et des panneaux solaires. Ils bénéficient, eux aussi, de promotions qui permettent de les obtenir à prix réduit :

Coupons, ventes flash, petits prix : découvrez les offres du 11e anniversaire de Geekbuying

Vous ne connaissez peut-être pas Geekbuying et pourtant. L’e-commerçant fête en ce moment ses 11 années d’existence avec un vaste dispositif qui mélange réductions immédiates, coupons et bien d’autres choses, et dont le seul but est de vous faire économiser votre argent.

En ce moment, et pour les jours à venir, vous pouvez profiter :

de réductions pouvant aller jusqu’à 50 % sur les plus grandes marques présentes sur le site (Creality, Fossibot, etc) ;

de coupons à valoir sur des catégories de produits (imprimantes 3D, mobilité douce, petit électroménager) ;

de codes réductions utilisables pour une gamme de produits (comme sur la F3600 par exemple) ;

de réductions supplémentaires en réglant vos achats avec PayPal.

Comme si cela ne suffisait pas, Geekbuying vous propose aussi des coupons de réduction utilisables à partir d’un certain montant d’achat sur le site :