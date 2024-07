Plus utiles qu’un couteau suisse pendant un pique-nique, ces stations électriques sont à prix mini pour les Prime Day

Le spécialiste des générateurs électriques Bluetti fait drastiquement chuter les prix de ses meilleures références à l’occasion des Prime Day. Pendant deux jours seulement, les 16 et 17 juillet, la marque affiche jusqu’à 800 euros de remises sur son catalogue. Voici les offres à ne pas manquer.

Puissants, compacts et compatibles avec l’énergie solaire, les générateurs électriques Bluetti sont parmi les plus pratiques du marché. Parfaits pour ne rien se refuser durant ses escapades en pleine nature, ils sont aussi très utiles à domicile.

Ces petits boîtiers sont, en effet, capables de prendre le relais de votre réseau électrique en cas de panne de courant et peuvent même vous faire économiser sur vos factures en les associant à des panneaux solaires. Pour s’équiper, c’est le moment, la marque Bluetti profitant des Prime Day d’Amazon des 16 et 17 juillet pour rendre plus accessibles que jamais ses meilleures stations :

Et pour toute commande de 20, 50, 70 ou 90 euros passée sur son site officiel jusqu’au 15 juillet, Bluetti vous offre des coupons de réduction de 150, 200, 250 ou 350 euros à valoir jusqu’au 31 juillet sur tous vos achats de 1500 euros et plus.

Générateur AC200L : le confort ultime, même en rase campagne

Passer à la nuit à la belle étoile ou faire le tour du littoral en van n’implique pas forcément de se priver de confort. Compacte, la station Bluetti AC200L rentre facilement dans le coffre d’une voiture et vous délivre de l’électricité partout où vous décidez de vous arrêter.

Réfrigérateur, plaques de cuisson, micro-onde, bouilloire, même les appareils les plus énergivores peuvent être alimentés par ce modèle. Voilà une prouesse rare sur le marché des générateurs portables. Son secret réside dans sa puissance de 2400 W, extensible à 3600 W grâce au mode Power.

Mais la performance seule ne suffit pas. Aussi, Bluetti a prévu une large palette de sorties, dont 4 prises de courant CA (Courant Alternatif) de 230 Volts, 2 ports USB-C, ainsi que 2 USB-A, 1 allume-cigare et 1 port RV pour brancher une batterie secondaire.

Et pour ne jamais manquer de courant une fois dehors, Bluetti a misé sur différents modes de recharge. Sur secteur, via votre voiture, un générateur secondaire, une batterie au plomb ou encore à l’aide de l’énergie solaire, le choix ne manque pas. Vous pouvez même décider de combiner une recharge classique sur secteur et par panneaux solaires pour gagner du temps (et réaliser quelques économies). Il faut alors moins de 1h30 à l’AC200L pour faire le plein.

Pour une autonomie décuplée, Bluetti propose d’associer son AC200L à une ou plusieurs batteries modulaires, comme la B300 de 3072 Wh. De quoi atteindre une belle capacité maximale de 8192 Wh, soit plus que la consommation moyenne quotidienne des Français, estimée à 6000 Wh.

Si vous avez soif de liberté, c’est le moment idéal pour vous offrir cette station électrique. Les 16 et 17 juillet, cet incontournable de la marque Bluetti est en effet accessible à seulement 1599 euros au lieu de 1999 euros.

Générateur AC70 et AC180 : oui à la compacité, non aux compromis

Pour ces autres moments où vous avez juste besoin de l’essentiel, Bluetti a prévu deux modèles nomades : l’AC180 et l’AC70. Ultra-compacts et pesant respectivement 10,2 et 16 kg, ces deux générateurs se glissent facilement dans un sac de sport et peuvent vous accompagner partout.

Pour autant, Bluetti a pris soin de les rendre compatibles avec la plupart de vos appareils, du smartphone, au gril, en passant par la machine à café. Sur ce point, les deux stations embarquent 2 prises de 230 Volts, des ports USB-A, USB-C (Power Delivery) de 100 W et un allume-cigare. Leur puissance maximale, de 2700 W sur l’AC180 et 2000 W sur l’AC70, vous permet d’ailleurs de brancher simultanément plusieurs appareils.

Lorsque vous êtes à court de jus, le temps d’un film suffit pour les remettre d’aplomb. Et là encore, vous avez le choix entre une recharge sur secteur, via votre voiture, une batterie externe, ou encore des panneaux solaires de 500 W maximum.

À l’occasion des Prime Day, l’AC180 est affiché à seulement 749 euros au lieu de 1099 euros. Encore plus abordable, l’AC70 voit son prix chuter de 749 à 499 euros les 16 et 17 juillet.

Générateur AC300 : la garantie de ne plus jamais subir de coupure de courant

Bluetti ne se contente pas d’élargir sa gamme de générateurs nomades, mais les rend aussi plus polyvalents. L’un de ses derniers-nés, l’AC300 en est un bel exemple. S’il peut vous accompagner dans tous vos voyages en van ou en camping, son point fort, c’est sa puissance démesurée.

Ce modèle délivre du courant à 3 000 W et une fois couplé à 4 extensions B300, il offre une autonomie de 12 288 Wh. Soit suffisamment pour alimenter un petit appartement pendant 2 jours entiers. Côté sorties, l’AC300 est plutôt généreux avec ses 6 prises murales, son port USB-C 100W, ses 4 ports USB-A, son port RV et son allume-cigare.

Il serait dommage de réserver un équipement aussi performant à quelques escapades. C’est à domicile que ce générateur trouve toute son utilité. Une fois raccordé au système électrique central, l’AC300 sert de relai instantané en cas de coupure de courant.

Combinée à des panneaux solaires (jusqu’à 2400 W), cette station vous permet en prime de réaliser de belles économies. Et si vous branchiez en continu la climatisation l’été et le chauffage électrique l’hiver pour faire drastiquement chuter le montant de votre facture d’électricité ?

Durant les Prime Day, ce générateur à haute performance est exceptionnellement accessible pour 2799 euros au lieu de 3599 euros.

Des panneaux solaires pour accompagner ces générateurs ?

Si les stations électriques Bluetti peuvent fonctionner seules et se recharger classiquement sur secteur, opter pour un panneau solaire comme le PV350 permet de gagner réellement en autonomie. C’est d’autant plus appréciable si vous partez en pleine nature durant plusieurs jours. Vous pouvez alors raccorder les deux appareils toute la journée et profiter sans contrainte de toute l’électricité dont vous avez besoin.

Mais ces panneaux solaires peuvent aussi être utilisés seuls, sans aucune batterie pour les seconder. Parfait pour recharger vos appareils numériques ou alimenter directement du petit électroménager.

Compatibles avec tous les générateurs de la marque, ainsi que la plupart des modèles du marché, les panneaux PV350 de Bluetti présentent l’avantage d’être peu encombrants et facilement transportables avec ses 13,9 kg. Une fois replié, ce modèle de 350 W mesure à peine 90,5 x 61,3 x 6,5 cm, soit la taille d’une TV de 42 pouces. En plus, il résiste aux éclaboussures d’eau (IP65).

Pour les Prime Day, Bluetti baisse le prix de ses panneaux solaires PV350 de 899 à 599 euros, soit une belle remise de 33 %.