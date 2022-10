Cette GeForce RTX 4090 est ultra performante mais n’oublie pas le design pour autant

Avec sa GeForce RTX 4090, Nvidia a tout simplement sorti la carte graphique la plus puissante du monde. Le constructeur Palit en propose une déclinaison pour le moins originale avec son modèle GameRock. Une carte au tarif très proche de la Founder Edition.

Vous avez un boitier de PC vitré et vous voulez mettre en valeur vos composants ? Palit a la carte graphique qu’il vous faut avec sa Palit RTX 4090 GameRock. Une carte graphique surpuissante, évidemment, mais qui mise sur le design avec ses LED ARGB intégrés à sa façade. Celles-ci, associées à des cristaux “Midnight Kaleidoscope” lui confèrent une esthétique unique.

L’autre argument de la Palit RTX 4090 GameRock est son prix, à seulement 1969,99 euros. Le prix de la GeForce RTX 4090 est officiellement de 1949 euros dans sa version Founder Edition (FE), la version officielle, conçue et construite par Nvidia. Mais les versions des constructeurs tiers — mieux dotées en termes de ventilation et de personnalisations esthétiques — sont en général 100 ou 200 euros plus chères. La GeForce RTX 4090 de Palit maintient un prix plancher malgré ses LED ARGB et sa backplate optimisée.

Palit RTX 4090 GameRock : un design chatoyant unique

La Palit RTX 4090 GameRock est une carte 3D qui se destine à celles et ceux qui veulent de la couleur dans leur boitier. Sa façade est équipée de cristaux en plastique “Midnight Kaleidoscope”, qui lui confère un aspect minéral unique. Sous ce revêtement se cache des LED ARGB qui illuminent ces cristaux. Grâce au logiciel Palit ThunderMaster, il est ensuite possible de choisir la couleur et le type d’illumination que l’on veut donner à sa carte graphique.

Palit fournit par ailleurs un câble de synchronisation que l’on peut brancher à sa carte mère afin de synchroniser l’illumination ARGB des différents composants (compatibles ARGB) de sa tour. Il est ainsi possible de créer un effet lumineux se diffusant du ventirad en watercooling à la carte graphique en passant par les barrettes de RAM.

Palit a également travaillé sur l’évacuation de la chaleur de sa carte graphique. La backplate, pour commencer, est dotée de découpes au ratio d’or offrant une efficacité de ventilation maximale. Les trois ventilateurs de la carte ont par ailleurs bénéficié d’un soin particulier et bénéficient de la technologie Gale Talon sur leurs pâles. Enfin, une grosse plaque “anti-gravité” assure que la carte ne se pliera jamais au sein du boîtier.

Il faut dire que cette Palit RTX 4090 GameRock est imposante. Avec des dimensions de 32,9 × 13,7 × 7,1 cm, prévoyez un boitier suffisamment large pour pouvoir l’accueillir. Palit indique qu’il faut 3,5 slots à l’arrière de son boitier afin de faire ressortir les 3 ports Display Port 1.4a et le port HDMI 2.1 et assurer l’évacuation de la chaleur.

Une carte graphique surpuissante

Cette carte bénéficie naturellement de la puissance du nouveau GPU de Nvidia : le AD102, la puce qui anime les RTX 4090, basé sur l’architecture Ada Lovelace. Une puce aux performances bluffantes. Elle est capable aujourd’hui de faire tourner n’importe quel jeu en 4K à 120 FPS avec le ray tracing activé. C’est tout simplement la carte graphique la plus puissante du moment.

Cette prouesse est rendue possible grâce à une nouvelle solution logicielle supportée uniquement par les cartes graphiques de génération 40 de Nvidia : le DLSS 3. Le DLSS est une technologie qui existe depuis quelques années maintenant. Son principe est simple : le GPU est capable d’augmenter artificiellement la qualité de l’image via à un upscaling très performant. Mais le DLSS 3 va encore plus loin puisqu’il ne se contente plus d’augmenter seulement la qualité d’une partie d’une image, mais ajoute carrément des images supplémentaires pour amplifier le framerate d’un jeu.

Concrètement, la GeForce RTX 4090 associée au DLSS 3 est capable de véritables miracles dans les jeux les plus gourmands. Lors de son test, Frandroid a ainsi relevé des performances inouïes sur les jeux suivants :

Cyberpunk 2077 : 132 images par seconde en 4K avec le DLSS 3 activé

Flight Simulator : 93 images par seconde en 4K avec le DLSS 3 activé

Red Dead Redemption 2 : 108 images par seconde en 4K (sans DLSS)

Spider-Man Remastered : 96 images par seconde (DLSS 2, avec une limite d’ips due au CPU)

Overwatch 2 : 317 images par seconde (sans DLSS, en Ultra, et avec une latence de 10 ms en moyenne grâce à Nvidia Reflex)

C’est simple : aucune autre carte du marché n’est capable de telles performances. La RTX 4090 est une carte déjà prête pour les claques graphiques qui sortiront dans les prochaines années.

Palit RTX 4090 GameRock : un excellent rapport qualité-prix

La Palit RTX 4090 GameRock est disponible chez le marchand Cybertek à partir de 1969,99 euros. Un prix plancher pour cette carte, très proche de la version FE de Nvidia. La carte est livrée avec un câble d’alimentation (16-pin to 4 × 8-pin), un câble de synchronisation ARGB et un support VGA.

