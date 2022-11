Pas le temps de niaiser, Nvidia dégainerait sa RTX 4070 Ti début janvier

Face à une offre GPU de nouvelle génération agressive chez AMD, Nvidia n'a pas de temps à perdre sur le déploiement de sa gamme « Ada Lovelace ». La firme miserait ainsi sur un lancement dès le CES 2022 pour sa RTX 4070 Ti.

D’après les informations glanées par WCCFTech, Nvidia lancerait, dès les premiers jours de 2023, de nouvelles hostilités avec sa RTX 4070 Ti. La prochaine carte « milieu de gamme premium » du géant californien serait ainsi dévoilée le 3 janvier et lancée le 5 janvier, soit le jour d’ouverture du CES 2023. Ce lancement, s’il se concrétise, interviendrait donc moins d’un mois après la sortie des Radeon RX 7900 XT et 7900 XTX d’AMD, attendues pour leur part le 13 décembre prochain outre-Atlantique.

Pour rappel, Nvidia a déjà lancé sa GeForce RTX 4090 sur le très haut de gamme, le 12 octobre dernier, et doit commercialiser sa RTX 4080 à compter du 16 novembre prochain. Reste maintenant à savoir de quel bois se chauffera la future RTX 4070 Ti.

GeForce RTX 4070 Ti : à quoi s’attendre ?

Cette nouvelle carte pourrait dans les faits reprendre certaines spécifications de la RTX 4080 12 Go, annoncée par Nvidia le mois dernier avant d’être rapidement annulée. On y trouverait néanmoins un GPU différent : l’AD104-400 avec une configuration montant à 7680 coeurs et 60 SM.

D’après WCCFTech, ce GPU serait dans le cas présent équipé de 48 Mo de cache L2, et s’appuierait sur un bus 192-bit. On retrouverait pour le reste 12 Go de mémoire vive en GDDR6X, montant à 21 Gbps et disposant d’une bande passante mémoire de 504 Go/s. Le GPU serait enfin cadencé à 2610 MHz en boost, avec la perspective d’une fréquence plus haute sur les pics de performance.

Toujours selon les informations collectées par WCCFTech, l’enveloppe thermique de la RTX 4070 Ti (TGP) serait pour sa part limité à 285 W, soit un peu moins que les 290 W observés sur la RTX 3070 Ti actuelle. L’ensemble pourrait, quoi qu’il en soit, approcher les performances d’une RTX 3090 Ti.

Quant au prix, le mystère demeure. Certaines rumeurs avaient préalablement évoqué une tarification aux alentours de 900 dollars pour les RTX 4070. Si les performances sont au rendez-vous, il s’agirait d’un placement tarifaire pertinent pour contrer les nouvelles Radeon évoquées plus haut. Ces dernières doivent en effet être commercialisées à partir de 899 dollars.

