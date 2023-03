Votre PC est devenu lent ? C’est peut-être la faute de Nvidia

Nvidia a admis que ses derniers drivers pouvaient dans certains cas aboutir à une hausse de l'usage processeur (CPU) lorsqu'on quitte un jeu. Ce problème serait lié à un bug observé sur le processus Nvidia Container.

L’usage de votre processeur augmente subitement lorsque vous quittez un jeu ? A priori, le problème ne vient pas de votre machine… mais de Nvidia. C’est ce que Tom Warren, journaliste pour The Verge, indiquait il y a quelques heures sur Twitter.

La nouvelle a depuis été reprise par le site spécialisé VideoCardz, qui précise que Nvidia a confirmé qu’un bug était bien présent sur ses derniers pilotes (531.18). Ce dernier peut causer une hausse de 10 à 15 % (voire plus dans certains cas) de l’usage processeur (CPU), notamment lorsque l’utilisateur quitte un jeu qu’il avait lancé. Un problème d’autant plus handicapant qu’il peut être difficile à repérer si l’on ne passe pas par une analyse des processus en cours (via le gestionnaire des tâches, par exemple).

En l’occurrence, ces problèmes de performances viennent d’un bug en lien avec le processus Nvidia Container. Pour une raison non détaillée, ce dernier impose une utilisation « très élevée » du processeur juste après la connexion, ou après la fermeture des jeux, note Tom Warren, qui préconise pour sa part de revenir aux pilotes précédents ( 528.49 WHQL).

Il s’agit en effet de la seule véritable solution dans l’immédiat. À moins que vous vous contentiez de forcer la fermeture du processus Nvidia Container à chaque fois qu’il fait des siennes… ou de redémarrer votre PC à chaque apparition du problème.

if you're noticing high CPU usage from Nvidia's latest drivers (531.18) you're not alone. Seems to be a bug with the latest drivers where Nvidia container uses 10%+ CPU after logon or after closing games. Rolling back to previous drivers will fix

— Tom Warren (@tomwarren) March 6, 2023