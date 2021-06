Où acheter la Nvidia GeForce RTX 3080 Ti : la liste des commerçants et des modèles disponibles

Préparez-vous à une vraie bataille. Vous êtes nombreux à chercher une GeForce RTX 3080 Ti, mais il y aura peu d'élus. Pour vous aider dans cette épique bataille mercantile, voici la liste des commerçants et des modèles disponibles. La bataille débute à 15h !

L’année dernière, la Nvidia GeForce RTX 3080 a été le premier GPU à faire tourner des jeux AAA récents même sur des écrans 4K. Elle offrait des performances impressionnantes en 4K, en particulier pour son prix de vente à 719 euros pour l’édition Founder de Nvidia — qui a été très compliquée à trouver. C’était juste avant que la réalité d’une pénurie mondiale de puces ne pousse les prix des cartes graphiques bien au-dessus de 1 000 euros. Désormais, Nvidia a annoncé sa GeForce RTX 3080 Ti.

C’est une carte qui vise à offrir des niveaux de performances presque identiques à la RTX 3090 à 1 549 euros, mais dans un boîtier plus petit et avec seulement 12 Go de VRAM, soit la moitié de ce que l’on trouve sur la RTX 3090. Nous avons eu l’occasion de tester la GeForce 3080 Ti, et pas de surprises. On a une carte graphique très haut de gamme capable de faire tourner tous les jeux en qualité maximale en 4K sans sourciller ou dans une définition inférieure avec une grande fluidité. Si vous avez un écran 4K ou un écran 1440p à plus de 144 Hz, c’est la carte idéale pour un budget qui devra rester assez large.

Pour aller plus loin

Test de la Nvidia GeForce RTX 3080 Ti : la nouvelle référence, mais à quel prix

Où acheter la RTX 3080 Ti ?

Son prix de base en Founders Edition est à 1 199 euros. Les autres modèles de constructeurs tiers devraient voir leurs tarifs s’envoler, si on reprend la tendance depuis le lancement d’Ampere.

Comment choisir son modèle de GeForce RTX 3080 Ti ?

Comme vous avez pu le remarquer, la RTX 3080 Ti a été déclinée sur de très nombreux modèles en fonction des constructeurs. Même si les caractéristiques techniques de ces cartes sont les mêmes, ce sont les mêmes puces et la même quantité de mémoire vive, il existe plusieurs différences entre ces modèles. Asus, MSI, EVGA, Aorus, PNY, Zotac, Gigabyte… le choix est important.

Ces marques se différencient dans plusieurs domaines. Certaines offrent des ventilateurs soufflants ou des refroidisseurs à air ouvert, d’autres raccourcissent leurs cartes afin qu’elles puissent tenir dans des boîtiers plus compacts. Certains essaient de se différencier avec des ventilateurs éclairés et des LED partout. Une technique courante consiste à apporter quelques modifications mineures à la conception de la carte elle-même, comme un petit overclocking « d’usine » (pré-installé) sur le GPU ou la mémoire vidéo. Ces variantes portent des expressions marketing telles que « Overclocked Edition », « FTW » ou « AMP ».

Le plus important à retenir est que vous obtiendrez des différences de performances relativement négligeables entre ces cartes. Certaines feront plus de bruit, d’autres auront moins tendance à chauffer tandis que certaines permettront de grappiller quelques IPS en plus. Enfin, vous trouverez également des options logicielles, un mode silencieux par exemple qui permet de diminuer les performances de la carte pour émettre beaucoup moins de bruit.

Les conceptions avec double ou triple ventilateur plus élaborés seront plus longues, tandis que celles conçues spécifiquement pour les boîtiers compacts Mini-ITX seront plus courtes. N’hésitez donc pas à regarder les spécifications techniques de chaque carte – si vous ne le trouvez pas, vous pouvez toujours ouvrir le boîtier vous-même et mesurer simplement l’espace disponible au niveau des ports PCI-E de la carte mère.

S’il n’y a qu’un petit overclocking ou un système de refroidissement légèrement modifié, alors la plus grande différence entre deux modèles est le prix. Dans ce cas, évidemment, le modèle le moins cher sera le meilleur. Mais cela vaut la peine, selon nous, de payer un peu plus pour obtenir un peu plus de tranquillité d’esprit. Une carte d’un fabricant plus fiable sera toujours souhaitable, avec une bonne garantie et une réputation solide.