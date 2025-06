Un TV 4K (144 Hz) de 85 pouces à moins de 1 200 € ? C’est possible chez Xiaomi

Xiaomi a rĂ©ussi son pari : concevoir un TV 4K de 85 pouces et le proposer, au lancement, Ă moins de 1 300 euros. Aujourd’hui, il est mĂŞme moins cher sur le site officiel grâce Ă un code promo : on peut ainsi le trouver Ă 1 169,10 euros.

Si Xiaomi demeure assez timide sur le marchĂ© des tĂ©lĂ©viseurs en France, elle a tout de mĂŞme frappĂ© un grand coup l’an dernier en dĂ©voilant sa gamme « TV Max ». Cette dernière comporte des TV aux (très) grandes diagonales, mais vendus Ă des prix agressifs et imbattables. Par exemple, le Xiaomi TV Max de 85 pouces a Ă©tĂ© lancĂ© Ă moins de 1 300 euros, et en ce moment, il est mĂŞme proposĂ© Ă moins de 1 200 euros.

Les points forts du Xiaomi TV Max 85

Une Ă©norme dalle 4K compatible 144 Hz

Les formats HDR10+, HLG et Dolby Vision pris en charge

Des entrées HDMI 2.1 + un mode 240 Hz

D’abord affichĂ© Ă 1 299 euros, le Xiaomi TV Max 85 est aujourd’hui disponible en promotion Ă 1 169,10 euros sur le site officiel de Xiaomi grâce au code promo AIOT.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant le Xiaomi TV Max 85 pouces. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une dalle gigantesque pour une immersion maximale

Le principal atout du Xiaomi TV Max 85 est inscrit dans son nom : sa maxi diagonale de 85 pouces, soit 216 cm. On a donc lĂ un tĂ©lĂ©viseur très imposant, qui promet une immersion quasiment digne de celle offerte par un Ă©cran de cinĂ©ma. Mais attention : veillez Ă disposer d’un espace suffisamment grand chez vous pour l’installer et Ă bĂ©nĂ©ficier d’un recul suffisant pour ne pas abĂ®mer vos yeux. Une fois ce paramètre pris en compte, vous pourrez profiter de cette très grande dalle LCD 4K UHD, dotĂ©e d’un système de rĂ©troĂ©clairage LED et d’un panneau de quantum-dots, lequel permet de proposer une palette de couleurs bien plus Ă©tendue et des nuances bien vives.

L’Ă©cran prend par ailleurs en charge les formats HLG, HDR10+ et Dolby Vision, soit l’assurance d’images bien contrastes et dĂ©taillĂ©es. On a mĂŞme droit Ă un mode Filmmaker pour obtenir un rendu fidèle aux souhaits du rĂ©alisateur. Un traitement d’images MEMC est aussi proposĂ© pour d’optimiser la fluiditĂ© des scènes. CĂ´tĂ© audio, Xiaomi a misĂ© sur deux haut-parleurs de 15 W compatibles Dolby Atmos. Un bon point pour la spatialisation et l’immersion, mais une barre de son ne sera jamais de trop.

Le TV idéal pour les gamers

L’autre atout de cet Ă©cran massif, c’est son taux de rafraĂ®chissement qui peut grimper jusqu’Ă 144 Hz ; un taux exploitable en cas de connexion avec un PC gamer et qui garantit des images ultra-fluides et une absence de flou de mouvement. Les dĂ©tenteurs d’une console next-gen sont aussi servis avec les 3 entrĂ©es HDMI 2.1, qui autorisent la 4K@120Hz ainsi que les technologies d’optimisation pour les jeux vidĂ©o ALLM et VRR. Notez que seul l’un de ces ports peut prendre en charge la frĂ©quence de 144 Hz.

Un mode « Game Boost » est aussi disponible et permet d’atteindre une frĂ©quence de 240 Hz en Full HD, mais pas en UHD. L’AMD FreeSync Premium est Ă©galement de la partie pour minimiser les dĂ©chirures d’Ă©cran. Enfin, ce TV fonctionne avec Google TV, dont l’interface est toujours aussi fluide et riche en contenus. Google Assistant est Ă©videmment prĂ©sent, de mĂŞme que la fonction Chromecast et AirPlay pour les utilisateurs de produits Apple.

