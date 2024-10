Nvidia : la GeForce RTX 5080 pourrait être plus puissante que la RTX 5090 sur un point précis

La RTX 5080 pourrait embarquer un bus mémoire plus rapide que sa grande sœur à son lancement.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Les prochaines cartes graphiques de Nvidia font l’objet d’une série de fuites plutôt fiables depuis le mois dernier. Les différentes informations se focalisent notamment sur les deux modèles les plus haut de gamme, la GeForce RTX 5090 et la RTX 5080.

Si un écart significatif séparerait les deux GPU à leur sortie selon les dernières rumeurs, la RTX 5080 aurait cependant un avantage sur le reste de la gamme, tout du moins son lancement.

RTX 5080 ou 5070 Ti ?

Il faut dire que la dernière fuite ne rassurait pas sur les capacités du GPU, qui proposerait moitié moins de VRAM (16 Go vs 32 Go) sur un bus mémoire plus réduit (256-bit vs 512-bit).

Mais c’est au niveau de la bande passante que la RTX 5080 pourrait tirer son épingle du jeu. Selon les informations du site Wccftech, la GeForce RTX 5080 pourrait embarquer un bus mémoire plus rapide que la RTX 5090.

Avec ses 16 Go de mémoire en GDDR7 à 32 Gbps, la bande passante théorique serait ainsi de 1 To/s au total, soit une hausse de plus de 35% par rapport à la RTX 4080 et ses 736 Go/s. Cependant, avec son bus mémoire plus large de 512-bit, la RTX 5090 garderait une bande passante plus rapide, autour des 1,8 To/s

De plus, Nvidia utiliserait des modules mémoire de 3 Go, ce qui laisserait la porte ouverte à un modèle à 24 Go de mémoire comme c’est le cas pour la RTX 4090 actuellement. Cela ferait donc de ce modèle à 16 Go de mémoire une sorte de 5070 Ti dans l’esprit.

Comme le précise Wccftech, si la RTX 5080 serait la seule à proposer une telle fréquence mémoire au lancement de la génération Blackwell, Nvidia pourrait décider d’en faire profiter d’autres modèles par la suite.

NVIDIA GeForce RTX 5090 NVIDIA GeForce RTX 5080 NVIDIA GeForce RTX 4090 NVIDIA GeForce RTX 4080 Nombre de SMs 170 84 128 76 Coeurs CUDA 21760 10752 16384 9728 Fréquence d’horloge TBA TBA 2520 MHz 2505 MHz Mémoire 32 GB GDDR7 16 GB GDDR7 24 GB GDDR6X 16 GB GDDR6X Bus mémoire 512-bit 256-bit 384-bit 256-bit Vitesse mémoire 28 Gbps 32 Gbps 21 Gbps 23 Gbps Bande passante mémoire 1792 Go/s 1024 Go/s 1008 Go/s 736 Go/s TGP 600W 400W 450W 320W

De l’importance de la VRAM

Ces montants peuvent sembler ahurissants pour le gaming, et pour cause, Nvidia destine avant tout ses GPU haut de gamme aux joueurs fortunés adeptes d’applications annexes : modèles IA en local, inférence ou encore création 3D.

La rapidité de la mémoire, c’est-à-dire la vitesse à laquelle le GPU peut accéder aux données présentes dans la VRAM, peut très vite être un frein aux performances. Il s’agit même d’un des premiers goulots d’étranglement pour le rendu graphique en très haute définition.

Ces cartes graphiques s’adressent donc au jeu en 4K, avec ray tracing, une combinaison qui met encore à mal les GPU haut de gamme actuels. Un jeu comme Black Myth Wukong a ainsi besoin de l’upscaling DLSS pour espérer atteindre les 60 FPS sur ce type de configuration.

Les prochaines cartes graphiques de Nvidia devraient être dévoilées lors du CES 2024 de Las Vegas en janvier prochain.