La prochaine puce milieu de gamme de Qualcomm serait une bête de course

Les spécifications du potentiel Snapdragon 7 Gen 1 laissent entrevoir une puce qui, à un ou deux éléments près, n'aurait pas grand-chose à envier au puissant Snapdragon 8 Gen 1.

Plutôt éminent sur les forums chinois, le leaker Digital Chat Station a partagé sur Weibo des informations sur le prochain SoC milieu de gamme de Qualcomm. Celui qui pourrait bientôt porter le nom de Snapdragon 7 Gen 1, selon la nouvelle nomenclature « simplifiée » du groupe américain, disposerait d’une puissance de feu tout à fait honorable, suffisante même pour le placer deux pas derrière le tout puissant Snapdragon 8 Gen 1, lancé en fin d’année dernière sur le haut de gamme.

On apprend notamment que cette nouvelle puce octacore regrouperait quatre cœurs hautes performances Cortex-A710 cadencés à 2,36 GHz et quatre cœurs haute efficacité Cortex-A510 dont la fréquence serait cette fois limitée à 1,80 GHz. On y trouverait également une partie GPU Andreno 662 et le tout serait gravé selon le procédé 4 nm de TSMC, relaie XDA Developers.

Vers un milieu de gamme très musclé ?

Rappelons que le Snapdragon 8 Gen 1 dispose d’une configuration CPU assez similaire, avec des cœurs Cortex-A710 et Cortex-A510, auxquels sont toutefois ajoutés des cœurs Cortex-X2 encore plus rapides. On y trouve enfin une partie graphique Adreno 730, plus puissante elle aussi.

En clair, le potentiel Snapdragon 7 Gen 1 ne serait pas aussi capable que son grand frère sur les tâches intensives et resterait aussi légèrement en retrait sur les performances 3D. Sur ce terrain en particulier, la nouvelle puce de milieu de gamme de Qualcomm pourrait en fait développer un niveau de puissance similaire au Snapdragon 888, ce qui resterait tout à fait flatteur. Ce dernier embarquait pour rappel un iGPU Adreno 660 déjà capable de très belles choses, notamment auprès des joueurs.

Notez qu’à cette heure, rien ne nous permet d’être certains que Qualcomm adoptera bien le sobriquet de Snapdragon 7 Gen 1 pour sa prochaine puce milieu de gamme. Quel que soit son nom, cette dernière développerait quoi qu’il en soit un niveau de performance avantageux ; suffisant pour donner encore plus d’attrait aux smartphones vendus à prix raisonnables. Reste à savoir si les informations parvenues jusqu’à nous se vérifieront dans les prochains mois ou non.

