Alliance AMD-Intel : une question de vie ou de mort pour le patron de Nvidia

Jensen Huang, patron de Nvidia, s’est exprimé au sujet de « l’alliance x86 » réunissant depuis quelques jours AMD et Intel. D’après lui, ce rapprochement des deux rivaux historiques est à la fois nécessaire et bienvenue.

Jensen Huang au Computex 2024 // Source : Nvidia

Préserver la vitalité de l’architecture x86 et lui assurer un avenir le plus radieux possible dans un contexte de concurrence accrue par l’implantation, désormais pleinement actée, des puces ARM dans l’univers PC — et plus encore sur le marché des serveurs. C’est l’objectif affiché par le groupe « x86 advisory » formé il y a quelques jours par AMD, Intel, et plusieurs autres entreprises.

La finalité de cette alliance est notamment de permettre à ces différents acteurs d’évoluer de manière plus concertée, de façon à assurer, par exemple, une meilleure compatibilité de leurs solutions d’une plateforme à l’autre. L’idée est également de mieux positionner l’architecture x86 dans la course vers l’IA, en particulier sur le marché des data-centers. Un secteur dominé par Nvidia et ses solutions ARM. En clair, l’union d’AMD et Intel devrait donc induire une concurrence plus musclée pour Nvidia à l’avenir.

La corde qui soutient le pendu ?

C’est donc avec une certaine surprise que nous accueillons aujourd’hui les déclarations de Jensen Huang. Le patron de Nvidia semble en effet voir d’un bon oeil le rapprochement de ses deux rivaux… évoquant une alliance nécessaire pour maintenir l’architecture x86 en vie.

« Nous soutenons l’architecture x86. Elle est très importante pour nous. Nous la soutenons pour les PC, les stations de travail, les centres de données. Le fait que l’architecture x86 se fragmente n’est pas bon pour l’industrie. J’aime donc ce qu’ils font. Ils s’assurent que l’architecture x86 reste l’architecture x86 (…). Je pense que c’est vraiment formidable ce qu’ils font », a déclaré Jensen Huang auprès de CRN.

Quoi qu’il en soit, ces déclarations font suite au coup d’éclat d’AMD et Intel intervenu juste avant l’évènement Tech World, organisé la semaine dernière par Lenovo. Pour la première fois, Pat Genlsinger (patron d’Intel) et Lisa Su (dirigeante d’AMD) apparaissaient sur scène pour faire front commun en faveur de l’architecture x86.

Cette situation inédite a d’ailleurs inspiré Pat Gelsinger, qui s’est lui aussi exprimé auprès de CRN.

« Certains se sont demandés : « Le x86 est-il fini ? » Je peux vous dire que les rumeurs de sa mort sont très exagérées. Nous sommes bien vivants et le x86 est en plein essor. Pat et Lisa sont d’accord sur quelque chose. Qui l’aurait cru ? »