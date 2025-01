AMD : son nouveau Ryzen 9 9950X3D offrira finalement des performances « comparable » à une autre puce bien connue des gamers

Dans le cadre d’un entretien accordé au site spécialisé VideoGamer, l’un des cadres d’AMD a indiqué que le nouveau Ryzen 9 9950X3D, annoncé au CES, proposerait un niveau de performances « comparable » à ce que permet déjà le vénérable Ryzen 7 9800X3D… du moins en jeu.

On en sait un peu plus sur les performances concrètes du nouveau Ryzen 9 9950X3D // Source : AMD

Aussi bon que celui qui est souvent considéré comme le meilleur CPU gaming du marché… mais pas nécessairement meilleur pour cet usage en particulier. C’est ce que l’on retient d’une intervention de Martijn Boonstra, qui s’est entretenu avec le site spécialisé VideoGamer au sujet du tout nouveau Ryzen 9 9950X3D, présenté au CES.

À propos de ce nouveau processeur X3D, le Product and Business Development Manager d’AMD a sobrement indiqué qu’il « offrira des performances de jeu globales similaires à celles du Ryzen 7 9800X3D ». Les joueurs qui espéraient pouvoir miser sur une puce encore plus puissante pour leur activité favorite pourraient donc être déçus.

Aucune plus-value particulière face au 9800X3D en jeu ?

« Certains jeux seront un peu plus performants [avec le 9950X3D], si le moteur de jeu utilise plus de cœurs et de threads, mais d’autres un peu moins, si le moteur de jeu favorise une configuration 1CCD. Dans l’ensemble, l’expérience sera comparable », a-t-il ajouté.

Selon toute logique, la vraie plus-value du Ryzen 9 9950X3D (et de son petit frère le 9900X3D) sera surtout observable en utilisation créative, et pour certains calculs lourds très spécifiques. Pour les joueurs, et visiblement dans la majorité des cas, le Ryzen 7 9800X3D restera donc un véritable nec plus ultra.

Pour rappel, le 9950X3D offre une fréquence maximale de 5,7 GHz en boost et regroupe pas moins de 144 Mo de mémoire V-cahce de seconde génération. Le 9800X3D s’en tient pour sa part à 5,2 GHz en boost et « seulement » 104 Mo de V-Cache.

En parallèle, le Ryzen 9 9950X3D embarque aussi 8 coeurs supplémentaires et un total de 16 threads en plus par rapport au Ryzen 7 9800X3D. Des coeurs qui ne seront visiblement que peu utiles en jeu au bout du compte, du moins si l’on s’en tient à ce que nous dit Martijn Boonstra.

Notons enfin que, pour l’heure, AMD n’a pas encore annoncé de prix précis pour son puissant Ryzen 9 9950X3D. La marque assure que cette information sera communiquée lorsqu’on s’approchera du lancement, attendu en mars 2025, sans plus de précision.