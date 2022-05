Les cartes SD et microSD passent à la version 9.0 : les nouveautés à retenir

La SD association fait évoluer les caractéristiques de la norme SD, et les nouveautés pourraient notamment intéresser les utilisateurs de PC.

Les standards de l’industrie comme l’USB ou le HDMI sont régis par des organisations chargées de leur faire suivre les évolutions des besoins. Le gagnant de la guerre des cartes de stockages dans les années 2000, c’est la SD Association qui proposent ses cartes SD ou microSD.

La SD Association a justement dévoilé une nouvelle version des spécifications des cartes de stockage le 17 mai 2022.

Plus de fonctions de sécurité pour le boot

La grande nouveauté de la version 9 des spécifications des cartes SD, c’est la standardisation de la gestion du boot. Avec SD 9, les cartes peuvent gérer le boot rapide (Fast Boot) et sécurisé (Secure Boot) ce qui devrait notamment permettre à Windows de les reconnaitre sans désactiver des fonctions de sécurités du PC. On devrait donc plus facilement pouvoir lancer l’installation d’un système depuis une carte SD plutôt qu’une clé USB ou un DVD. Pour supporter ces fonctions, la SD version 9 intègre de nouvelles fonctions de chiffrement.

La SD Association met en avant l’usage de ces fonctions pour les Chromebook ou les appareils connectés qui pourront utiliser des cartes SD pour héberger leur système. Elle mentionne les drones, les caméras de surveillance, les consoles de jeux ou encore les casques de VR.

Se placer en alternative aux SSD

Avec ces nouvelles fonctions de boot, et l’arrivée de spécifications comme le SD Express, l’organisation veut placer les cartes SD en alternative des SSD internes dans les machines. D’après le groupe, cela doit faciliter le droit à la réparation dans l’informatique en permettant plus simplement de changer une carte SD. Rappelons que les SSD ne sont pas toujours soudés à la carte mère, et qu’il est également simple de remplacer un SSD NVMe, si le fabricant fait l’effort de le laisser accessible.

Les spécifications de la SD version 9 sont compatibles avec les formats SD et microSD, et peuvent être adoptées par les constructeurs de façon optionnelle.

La prochaine étape pour la SD Association est désormais l’adoption des cartes SDUC. Elles doivent permettre de dépasser les 2 To de stockage pour atteindre un maximum de 128 To, toujours dans le même format SD.

