Samsung T7 Shield : stockez vos fichiers avec style sur ce SSD portable en promo pour les soldes

Et si vous profitiez des soldes d'été pour investir dans un nouveau disque SSD portable ? En ce moment, Boulanger casse le prix du Samsung T7 Shield grâce à 40 euros de remise au panier en plus de 40 euros d'offre de remboursement. Un bon prix pour un périphérique aussi élégant que performant.

Connu et reconnu pour ses smartphones et téléviseurs, Samsung est aussi un constructeur de disques SSD portables de premier choix. Depuis de nombreuses années maintenant, la firme coréenne commercialise des disques SSD compacts, élégants, sans faire l’impasse sur les performances. Le très récent Samsung T7 Shield en est un bon exemple, d’autant qu’il mise également sur la solidité.

À l’occasion des soldes, le Samsung T7 Shield 1 To (coloris noir ou beige) profite d’une belle baisse de prix chez Boulanger. D’une part, son prix d’achat descend à 139,99 euros au lieu de 179,99 euros. D’autre part, une offre de remboursement de 40 euros vient baisser la facture. À la fin, le Samsung T7 Shield tombe au prix de 99,99 euros.

Joli et robuste à la fois

Alors que nous avions l’habitude de voir des disques SSD aux designs peu inspirés, Samsung sort du lot avec son T7 Shield. Le constructeur dit adieu au traditionnel châssis extérieur en aluminium pour le remplacer par du caoutchouc, ici dans un joli coloris beige. Celui-ci arbore un design composé de rainures, qui sont à la fois esthétiques et pratiques.

Un tel design offre d’abord une meilleure prise en main, ainsi qu’une résistance accrue aux chocs. Samsung assure que son T7 Shield peut encaisser des chutes de trois mètres. Si vous avez l’habitude d’emporter votre SSD partout avec vous, vous n’aurez plus peur de le faire tomber par mégarde. De plus, il est également certifié IP65 et profite donc d’une résistance à l’eau et à la poussière.

Le tout est proposé dans un format vraiment compact. Le T7 Shield mesure 88 mm de longueur et 59 mm de largeur, soit à peine plus grand qu’une carte bancaire. Le poids lui n’excède pas les 98 grammes.

Des performances de haute volée

Au quotidien, le plus important pour un disque SSD reste la vitesse d’écriture et de lecture. Compatible avec la norme NVMe, le Samsung T7 Shield offre d’excellentes performances. Le constructeur coréen annonce une vitesse de lecture à 1 050 Mo/s et une vitesse d’écriture à 1 000 Mo/s. Dans les faits, vous n’aurez aucun mal à travailler sur des fichiers stockés directement sur votre SSD. Ainsi, pas besoin de déplacer photos et vidéos sur le stockage de votre ordinateur avant de les modifier.

Ces performances sont permises par le port USB-C 3.2 Gen que l’on trouve sur la tranche de l’appareil. Samsung inclut d’ailleurs deux câbles avec son disque SSD : un USB-C vers USB-C et un USB-C vers USB-A, de quoi le brancher sur vos différents appareils. D’autant que le T7 Shield fonctionne avec les ordinateurs Mac et Windows, ainsi que les appareils Android et les iPad dotés d’un port USB-C.

Un logiciel compagnon en renfort

Samsung a développé son propre logiciel pour accompagner ses disques SSD portables. Il offre de nombreuses possibilités à ses utilisateurs, à commencer par le chiffrement de vos données. Il suffit de connecter votre disque SSD T7 Shield à un ordinateur équipé du logiciel Samsung pour activer le chiffrement AES 265 bits. Si vous le désirez, vous pourrez ensuite protéger vos données derrière un mot de passe. Celui-ci sera demandé dès lors que vous connectez votre disque à un appareil. Voilà de quoi mettre à l’abri des fichiers confidentiels.

Ce même logiciel prend également soin de votre Samsung T7 Shield. Il permet par exemple de le mettre à jour, de mesurer les performances de votre disque grâce à des benchmarks ou encore de lancer des diagnostics. Vous pouvez même choisir parmi différents modes de performance, qui privilégient soit les performances, soit l’efficience énergétique.

Un prix en forte baisse pour les soldes

Conçu pour les baroudeurs et les créatifs, le Samsung T7 Shield ne manque pas d’atouts. En plus d’un design original, il offre de très bonnes performances ainsi qu’une grande résistance aux évènements extérieurs. Le tout à un prix vraiment avantageux pendant les soldes d’été de Boulanger.

Jusqu’au 29 juin, le Samsung T7 Shield revient au prix de 99,99 euros grâce à une remise immédiate et une offre de remboursement de 40 euros. De quoi se faire plaisir sans sacrifier son porte-monnaie.