Cette clé USB a des performances de SSD

Avec sa Duo Link V3, PNY réinvente la clé USB en intégrant deux connecteurs et des débits de 1000 Mo/s (et les 10 Gbit/s théoriques) qui rivalisent avec les SSD externes.

Duo Link V3

PNY annonce sa nouvelle clé USB Duo Link V3. On a pas l’habitude d’écrire sur les nouvelles clés USB. Il faut choisir ses combats.

Mais avec ses 1000 Mo/s en lecture et ses deux connecteurs intégrés, cette clé USB 3.2 Gen 2 promet de simplifier la vie de tous ceux qui jonglent entre PC, Mac et smartphone au quotidien.

Le concept n’est pas nouveau, mais PNY l’exécute avec brio : d’un côté un connecteur USB-A traditionnel pour vos ordinateurs, de l’autre un port USB-C, pour les smartphones, tablettes et PC. Fini les adaptateurs perdus ou les câbles OTG oubliés dans un tiroir. Cette approche « On-the-Go » (OTG) transforme votre smartphone en véritable station de travail mobile. Bon, c’est assez courant, mais la suite pas vraiment.

Des performances qui rivalisent avec les SSD

Là où cette Duo Link V3 impressionne vraiment, c’est dans ses performances. Grâce à l’USB 3.2 Gen 2 et sa bande passante de 10 Gbit/s, elle atteint 1000 Mo/s en lecture séquentielle et 800 Mo/s en écriture. Des chiffres qui placent cette clé USB dans la cour des SSD externes, loin devant les clés USB classiques qui plafonnent généralement autour de 100-200 Mo/s.

Ces performances se traduisent concrètement par des transferts ultra-rapides : un film 4K de 25 Go ne prendra que 25 secondes à copier, contre plusieurs minutes avec une clé traditionnelle. De quoi transformer radicalement votre workflow, surtout si vous manipulez régulièrement des fichiers volumineux entre différents appareils.

PNY mise aussi sur la robustesse avec un boîtier entièrement métallique qui devrait résister aux chocs du quotidien. Avec ses dimensions compactes de 8 × 1,8 × 1,0 cm pour 40,6 grammes, elle reste facilement transportable malgré sa construction solide.

La Duo Link V3 joue aussi la carte de la compatibilité maximale, supportant Android 7.0+, macOS 10.8+, Linux 2.4.10+ et même Windows XP.

Attention cependant : les performances dépendent entièrement des capacités de votre appareil. Sur un smartphone limité à l’USB 2.0 – encore courant sur l’entrée de gamme – les débits chutent dramatiquement vers 30-40 Mo/s. Même l’USB 3.0 limite les performances à environ 450 Mo/s. Pour profiter pleinement des 1000 Mo/s promis, il faut un appareil compatible USB 3.2 Gen 2.

Et combien ça coûte ?

PNY propose quatre capacités : 256 Go, 512 Go, 1 To et 2 To, avec un prix de départ à 34,99 dollars pour le modèle d’entrée de gamme. Les tarifs européens restent à confirmer, mais on peut s’attendre à une conversion relativement directe, soit environ 35-40 euros pour la version 256 Go.

Cette gamme de prix positionne la Duo Link V3 dans le segment premium des clés USB, justifié par ses performances exceptionnelles et sa construction métallique. Un investissement qui peut s’avérer rentable pour les professionnels et créateurs de contenu qui manipulent régulièrement de gros volumes de données.

