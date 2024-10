Ce SSD M.2 Samsung 2 To optimisé pour la PS5 est à un prix bien plus avantageux chez Cdiscount

Pour Ă©viter de devoir supprimer vos jeux de votre PS5, pour en accueillir de nouveau, comme BO6 par exemple, il vaut mieux ajouter un SSD NVMe. Le Samsung 980 Pro avec dissipateur thermique avec 2 To de stockage peut parfaitement remplir cette fonction, et mieux encore, son prix baisse de 90 euros.

SSD Samsung 980 PRO avec dissipateur thermique // Source : site officiel

Si vous possĂ©dez une PlayStation 5, y ajouter un SSD de type NVMe est une bonne idĂ©e. Si vous avez une grande bibliothèque de jeux, la PS5 dispose d’un stockage un peu juste. Le SSD 980 Pro de Samsung va soulager le stockage de votre console, mais va Ă©galement apporter de meilleures performances et de rapiditĂ© au lancement des jeux. Et la bonne nouvelle, c’est qu’il revient Ă moins de 140 euros grâce Ă cette offre.

Ce qui rend le Samsung 980 Pro un très bon SSD M.2

Il propose des débits allant jusqu’à 7 000 Mo/s

Il a l’avantage d’avoir un dissipateur thermique

Et offre une quantité de stockage de 2 000 Go

Conseillé au prix de 229,99 euros sur le site officiel, le SSD NVMe Samsung 980 Pro 2 To avec dissipateur thermique se négocie actuellement à seulement 139,99 euros chez Cdiscount.

La référence fiable

Le Samsung 980 Pro est un SSD NMVe. Ce format permet des vitesses de transferts très élevées grâce au mode PCI Express, celui-là même que les cartes graphiques utilisent.

Ici ce modèle est capable de monter jusqu’à 7 000 Mo/s en lecture séquentielle et 5 100 Mo/s en écriture séquentielle. Ceci est largement suffisant pour s’associer avec la console de la firme japonaise, qui au minimum une vitesse de lecture d’au moins 5 500 Mo/s. Ce SSD sera très réactif et capable de réduire le temps de chargement de vos jeux vidéo.

Samsung équipe même son SSD d’un dissipateur thermique, qui est fortement recommandé pour éviter toute surchauffe qui pourrait conduire à des pertes de performances de la console.

De l’espace de stockage en plus, on ne dit pas non

Avec plusieurs jeux dans la bibliothèque de votre console, l’espace vient vite Ă saturer, avec ses 667 Go. Certains jeux AAA dĂ©passent les 100 Go, voir 300 Go (aka Call of Duty Black Ops 6), c’est donc un indispensable d’intĂ©grer un SSD. Le 980 Pro de ce bon plan propose 2 To de stockage. Il Ă©vite de supprimer vos jeux, et de profiter d’un catalogue plus grand.

Pour l’installer, ce n’est pas aussi simple qu’insérer une carte mémoire. Avant toutes choses, veillez à mettre à jour la console, puis de vous équiper d’un tournevis cruciforme, être délicat et vous armez de patience. Si vous avez quelques appréhensions, nous vous conseillons cet article qui reprend toutes les étapes à réaliser pour installer le SSD sans problème. Il peut tout aussi bien être installé sur un PC si la carte mère de celui-ci dispose d’un port M.2 PCI Express en version 3.0 ou 4.0.

Si vous ne savez pas encore quelle solution est la mieux adaptée, un SSD interne ou bien un disque dur externe pour votre console : voici notre guide sur quel SSD interne et disque dur externe choisir pour la PS5.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.