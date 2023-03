World Backup Day : quelles sont les bonnes pratiques pour sauvegarder vos fichiers ?

Vous ne le savez sans doute pas, mais le 31 mars, c’est le World Backup Day. Une journée dédiée à la promotion de la sauvegarde des données personnelles, et c'est une initiative bien moins loufoque qu’elle n’y parait au premier abord.

La fin du mois de mars signe le retour du printemps, mais c’est aussi à cette période que se déroule le World Backup Day. Une initiative lancée depuis une décennie et dont le but principal est d’inciter les gens à prendre soin de leurs données personnelles en les sauvegardant ailleurs que sur le support d’origine.

Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que les accidents, cela arrive et qu’il est extrêmement facile de perdre des centaines de fichiers irremplaçables en un claquement de doigts. Cette année, Boulanger a décidé de s’associer au World Backup Day et vous propose de découvrir pourquoi, le 31 mars, vous devez sauvegarder le contenu de tous vos appareils.

Le World Backup Day, c’est quoi exactement ?

Si l’on en croit la légende, le World Backup Day trouve son origine dans une publication Reddit créée à l’orée des années 2010. Un post somme toute assez classique dans lequel l’auteur, ayant perdu son disque dur et tout ce qu’il contenait, déplorait que personne ne lui ait rappelé l’importance de sauvegarder ses données régulièrement.

Un appel entendu par la communauté, ainsi que par le monde de la tech, en particulier les acteurs du stockage (physique ou en ligne), qui ont créé ensemble une journée dédiée à la sauvegarde : le World Backup Day. Depuis 2011, chaque 31 mars, de nombreuses marques et médias lancent un vibrant appel à sauvegarder ses données personnelles afin de mieux les protéger.

Articles, vidéos, podcasts, tous les moyens sont bons pour inciter les internautes à réaliser au moins un backup. Il suffit d’ailleurs de faire une simple recherche avec les termes World Backup Day pour découvrir des centaines de ressources toutes plus utiles les unes que les autres sur le sujet. Et si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur cette initiative, n’hésitez pas à visiter le site de l’évènement.

Quels sont les principaux risques auxquels sont exposés mes données personnelles ?

Lorsque l’on évoque les risques encourus par les données personnelles, le piratage revient bien souvent en tête de liste. Mais, c’est peut-être celui qui a le moins de chance de vous arriver à titre personnel.

Dans la très grande majorité des cas, la perte des données personnelles est engendrée par des phénomènes beaucoup plus communs, qui peuvent frapper à tout instant : les accidents.

Un disque dur qui lâche dans votre PC. Un vol d’appareil photo. La perte d’un téléphone portable. Tous ces phénomènes sont susceptibles d’arriver du jour en lendemain. Et chacun d’entre eux entraine une perte irrémédiable de données personnelles. Des documents importants, mais aussi des souvenirs irremplaçables, qui auraient pu être sauvés si une sauvegarde avait été effectuée régulièrement.

Quelle solution choisir pour protéger correctement mes fichiers et mes données personnelles ?

Afin de se prémunir contre la perte de données importantes, il existe une solution simple : le backup (ou la sauvegarde en bon français). Héberger tout ou partie de vos données personnelles hors de leur support d’origine, c’est l’assurance de pouvoir les retrouver en toute circonstance. Pour ce faire, il existe plusieurs méthodes.

Pour commencer, vous pouvez opter pour une sauvegarde dans le cloud. De nombreux appareils, les smartphones en particulier, possèdent une option pour envoyer vos données automatiquement sur un support de stockage en ligne (iCloud chez Apple par exemple). Il vous suffit généralement d’aller fouiller dans les paramètres de votre terminal pour l’activer, voire planifier une routine de sauvegarde.

Cette option est aussi accessible aux ordinateurs, via Dropbox par exemple, avec un léger bémol. En raison de l’abondance de données à sauvegarder, vous devez posséder un espace de stockage étendu dans le cloud, ce qui peut s’avérer onéreux. La solution la plus simple pour faire le backup d’un ordinateur (ou d’un téléphone d’ailleurs) reste encore de transférer les données les plus importantes vers un support de stockage physique, comme un disque dur externe.

Afin de vous faciliter la tâche, Windows et macOS disposent d’outils dédiés capables de réaliser, en quelques clics, un backup sur un support externe :

sur macOS : si vous êtes utilisateur Mac, vous connaissez sans aucun doute Time Machine . C’est cet utilitaire qui va se charger de tout à votre place. Après l’avoir ouvert, il vous suffit de cliquer sur Choisir un disque pour sélectionner le disque dur externe chargé d’accueillir votre backup et démarrer le processus ;

. C’est cet utilitaire qui va se charger de tout à votre place. Après l’avoir ouvert, il vous suffit de cliquer sur pour sélectionner le disque dur externe chargé d’accueillir votre backup et démarrer le processus ; sur Windows 10 & 11 : l’OS de Microsoft possède lui aussi un outil de backup, mais ce dernier est caché dans les méandres du panneau de contrôle. Afin de le trouver, ouvrez le menu Démarrer, puis le Panneau de configuration. Une fois là, cliquez sur Système et sécurité, puis dans Sauvegarder et Restaurer. Il ne vous restera alors plus qu’à cliquer sur le bouton Configurer la sauvegarde, et choisir un support de stockage externe (branché auparavant en USB).

Quelle que soit la méthode choisie, et si vous souhaitez éviter les mauvaises surprises, le plus important est de vous créer une routine de backup. Afin de ne rien perdre, il est crucial d’effectuer des sauvegardes régulières. Si vous voulez aller un cran plus loin, pensez aussi à vérifier, l’intégrité de vos fichiers.

Découvrez les supports de stockage en promotion chez Boulanger

Si vous souhaitez réaliser une sauvegarde complète de vos données, la première étape consiste à trouver un support de stockage externe adapté à vos besoins. Afin de vous aider, et pour apporter sa pierre à l’édifice du World Backup Day, Boulanger a décidé de proposer, pendant une semaine, des disques durs externes et des clefs USB à prix réduit. Vous avez donc jusqu’au 7 avril prochain pour profiter de ces promotions.