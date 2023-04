Rapides et précises, ces nouvelles imprimantes 3D de Creality sont à bon prix pour leur lancement

Véritable pionnier dans le domaine de l’impression 3D avec un catalogue regroupant des références aussi emblématiques que la Ender-3 ou la CR-10, Creality fête actuellement sa neuvième année d’existence. L’occasion de dévoiler une ribambelle de nouveaux produits, dont deux imprimantes 3D pour le moins innovantes.

Dans le petit monde de l’impression 3D, Creality jouit d’une excellente réputation. Pourquoi ? Eh bien parce que la marque a pour habitude de proposer un matériel de pointe qui s’adapte aussi bien aux professionnels qu’aux amateurs, et ce, depuis ses débuts il y a presque une décennie. Fort de cette expérience, la société propose désormais un catalogue étendu qui couvre tout le spectre de l’impression 3D. Imprimantes à filaments ou à résine, scanners 3D, écrans déportés, modules laser et autres kits d’extrusion haute performance : il y a l’embarras du choix pour les amateurs du genre.

Le 9 avril dernier, la marque a célébré son neuvième anniversaire en grande pompe à Shenzhen. Une célébration qui a permis de revenir sur l’histoire de la marque et ses accomplissements, mais a aussi été l’occasion de présenter le futur de la marque à travers deux nouvelles séries d’imprimantes 3D haute performance : la K1 et la Halot-Mage. Et, pour ne rien gâcher, Creality a aussi profité de cette opportunité pour lancer une grande vague de promotion sur bon nombre de ses références.

Creality K1-Series : une imprimante 3D qui mise sur la vitesse

Réputé pour ses imprimantes à filament, Creality s’apprête à changer la donne une nouvelle fois avec sa toute nouvelle gamme d’imprimantes K1. Cette gamme est annoncée comme l’une des plus rapides du marché avec une vitesse d’impression moyenne de 300 mm par seconde, et une vitesse maximale de 600 mm par seconde.

Pour atteindre une telle vitesse, la gamme K1 s’appuie sur un duo particulièrement efficace. D’un côté, une tête d’impression légère (190 g à peine) qui repose sur un extrudeur à double engrenage et une buse capable de chauffer à 300 degrés grâce à un système de chauffage en céramique logé dans un alliage en titane. De l’autre, le cadre de déplacement de la tête d’impression, aussi agile que stable, qui peut déplacer l’ensemble sur les axes X et Y à une vitesse pouvant atteindre les 20 000 mm par seconde.

Pour améliorer la qualité de l’impression et éviter la surchauffe, Creality a aussi doté la K1 d’un système de refroidissement double. Un premier ventilateur est logé directement sur la tête d’impression pour refroidir instantanément le plastique extrudé, tandis qu’un second, positionné dans la chambre d’impression, vient réguler l’ensemble.

Enfin, sachez que la K1 s’inscrit parfaitement dans la philosophie de Creality en proposant une expérience utilisateur tournée vers la simplicité. Un grand écran tactile permet de lancer et surveiller l’impression d’un simple coup d’œil, tandis que de nombreux senseurs logés dans le lit et la tête d’impression permettent de mettre l’ensemble à niveau sans que avoir à procéder à de pénibles manipulations.

La K1 Speedy est une imprimante de qualité professionnelle, qui s’adresse à tous types de publics. Elle est pour l’heure proposée à la précommande au prix de 649 euros.

Creality Halot-Mage Series : une imprimante résine rapide et intelligente

Nouvelle venue dans la gamme Halot, la Halot-Mage est une imprimante résine de pointe qui utilise toutes les dernières avancées de ce type d’imprimantes 3D pour proposer une expérience aussi simple que complète. Ses atouts principaux ? Un écran LCD 8K de 10,3 pouces suppléé par le système Integral Light Source 3.0 qui permet d’obtenir une impression, rapide, précise et détaillée. De quoi obtenir une vitesse d’impression de 170 mm par heure, ce qui en fait l’une des machines les plus rapides du marché.

Cette vitesse, 3 à 5 fois plus importante que la concurrence selon les données de Creality, est obtenue grâce à trois récentes innovations de la marque : le système de levée du plateau “Dynax” et ses deux rails qui permettent d’obtenir une grande stabilité sur l’axe Z, son moteur puissant et rapide, et surtout, un algorithme de contrôle de la plateforme d’impression qui offre une grande réactivité au plateau.

Parmi les autres avantages de cette imprimante 3D, on retrouve, entre autres, un tout nouveau système de capot, le Pro “MageArch” qui peut être soulevé d’une seule main, et rester en position ouverte le temps, par exemple, de récupérer votre impression. Un changement bienvenu par rapport aux modèles précédents qui nécessitaient d’enlever entièrement le capot pour accéder à l’impression. Un système de purification de l’air équipé de filtres à charbon actif ainsi qu’une pompe à résine automatique permettant de remplir ou vider la cuve viennent compléter l’ensemble.

La Halot Mage de son côté s’adresse à tous ceux qui souhaitent une imprimante 3D résine aussi rapide qu’efficace, que ce soit pour du loisir ou un usage professionnel. Elle est actuellement disponible à la précommande pour 359 euros. La version Pro de son côté est vendue 649 euros.

Creality CR-Scan Ferret : un scanner 3D compact et efficace

Le CR-Scan Ferret constitue une toute nouvelle entrée dans la gamme de scanner 3D à main proposé par Creality. Cet appareil extrêmement compact (105 g sur la balance) se glisse aisément dans n’importe quel sac, voire dans une poche, et permet comme son nom le suggère de scanner les objets qui vous entourent afin de les convertir en modèles 3D. Assez pratique, il peut être utilisé à la main, ou bien avec son trépied pour plus de stabilité. Vous pourrez ensuite, très simplement, utiliser le modèle 3D obtenu avec votre imprimante 3D habituelle.

Côté technique, le CR-Scan Ferret peut compter sur une puce ASIC qui utilise l’IA pour atteindre de meilleurs résultats. De quoi lui permettre de scanner les objets à 30 images par secondes pour une meilleure fluidité et un rendu précis. Le scanner peut d’ailleurs être utilisé dans deux modes différents : un mode précision pour capturer dans les moindres détails un objet de petite taille, ou un mode grand-angle qui permet de scanner de grands objets, ou une pièce dans son intégralité.

Grâce à sa caméra couleur, le CR-Scan Ferret est capable de proposer des modèles 3D avec leurs couleurs d’origine. Les optiques, spécialement conçues pour l’occasion, gèrent particulièrement les changements de luminosité (y compris le plein soleil), pour un rendu impeccable quelle que soit la situation.

Le CR-Scan Ferret est actuellement disponible avec une réduction de 50 euros qui fait descendre son prix à 389 euros.

Découvrez les promotions anniversaires de Creality

Afin de célébrer dignement son anniversaire, Creality a décidé de gâter sa communauté en proposant de jolies réductions sur de nombreux produits de son catalogue. Du 10 au 15 avril, vous pourrez ainsi profiter de réductions pouvant grimper jusqu’à 60 % sur de nombreux modèles d’imprimantes 3D (filaments ou résine), accessoires (scanners 3D, écrans déportés, modules laser) et consommables (filaments PLA, filaments CR, résine).

L’occasion par exemple d’obtenir la Halot-One à 99 euros au lieu de 299 euros en temps normal, ou bien la Ender-3 S1 et un module laser 1,6 W à 389 euros au lieu de 534 euros habituellement.