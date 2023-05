Lidl démocratise les panneaux solaires en Allemagne… et demain l’Europe ?

L’énergie solaire dédiée à l'autoconsommation est un mouvement qui prend de plus en plus d’ampleur. Lidl se propose encore une fois de bousculer le marché en proposant un produit de qualité et à prix cassé. Une sortie qui fait du bruit dans toute l’Europe et suscite beaucoup d’intérêt.

Lidl nous a déjà prouvé qu’il sait être un champion du buzz. Ainsi, après le robot culinaire à prix cassé, une collection de mode qui s’est arrachée et se revend encore hors de prix, voici que le distributeur allemand lance un kit de panneau solaire en autoconsommation à 199 euros. Là où le marché démarre en général à plus de 600 euros.

Une offre complète

Le Parksid PBKW 300 A1 Smart prend la forme d’un kit à monter puis à installer sur une rambarde de balcon. Pour l’accrocher à un mur ou le poser au sol, vous devrez faire appel à vos talents de bricoleurs.

Il se compose d’un panneau photovoltaïque de 107 x 77,5 x 3,5 cm (cadre en aluminium inclus) pour 8,9 kg.

Lidl propose une garantie 3 ans pour le kit, 10 ans pour les panneaux et le matériel de transformation. Le rendement annoncé des panneaux est de 20 % et ils devraient conserver 80 % de leur efficacité énergétique au bout de 25 ans. Sur le papier, nous pouvons considérer qu’il vous faudra de 6 à 8 ans pour l’amortir en France contre 6 en Allemagne.

Un micro-onduleur qui pose question

Les panneaux, dont l’origine n’est pas précisée, semblent selon les premiers retours profiter d’une qualité de fabrication très honorable, mais l’aspect Plug&Play est un peu survendu. Le micro-onduleur, à fixer sur le cadre du panneau, est doté du Wi-Fi et est certifié IP65. Cela permet via l’application Lidl Home de paramétrer la connexion réseau de l’onduleur pour accéder à l’ensemble de toutes ses statistiques.

Il semblerait que ce micro-onduleur ne respecte pas totalement la législation française au niveau de certaines certifications liées au distributeur ENEDIS. Toutefois, avec une puissance de 150 Wc, cela ne devrait pas poser de réels soucis à l’usage, mais doit être signalé. Un des retours les plus fréquents chez les clients allemands concerne surtout sa qualité qui semble très entrée de gamme.

Lidl Home Télécharger Lidl Home gratuitement APK

Une offre alléchante et à nuancer

Cette offre est très alléchante sur le papier, mais plusieurs points sont à nuancer. Ainsi, la puissance de production est de 150 Wc et si vous en achetez un second à monter en série, vous atteindrez les 300 Wc pour un total de 398 euros. Or, il existe des alternatives à des tarifs équivalents, entre 350 et 450 euros, et proposant une puissance de 300 Wc à 350 Wc.

Néanmoins, c’est un produit qui s’est écoulé comme des petits pains en Allemagne où le prix de l’électricité est d’environ 10 centimes de plus au kWh. Nous ignorons encore si cette offre sera proposée ailleurs en Europe et notamment en France. De toute façon, le prix sera supérieur, car la mise en conformité de l’onduleur aura un coût et, surtout, outre-Rhin, les panneaux solaires ne sont pas assujettis à la TVA. En France, il faudra donc appliquer la TVA de 20 % et écrire cette phrase en cette période de transition écologique nous semble vraiment aberrant.

Un produit qu’il faut tout de même surveiller de près, car malgré ses défauts, c’est un premier produit et il peut faire naître de saines vocations de producteur d’énergie verte.

