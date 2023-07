Nanoleaf promet une immersion lumineuse pour votre TV, même sans Ambilight

Nanoleaf pousse encore plus loin le concept d’immersion assistée par luminaire connecté. Avec son Nanoleaf 4D, le constructeur promet de synchroniser à la perfection le contenu diffusé par un téléviseur avec un ruban LED et les autres éclairages de la marque.

Nanoleaf s’est avant tout fait connaître avec ses kits de panneaux lumineux qui visaient en premier lieu un public de gamers. Sa collection de luminaires a évolué pour s’adapter aux amateurs de décorations d’intérieurs avec des panneaux sous forme de tige, d’hexagone en plastique blanc ou noir, et même en bois. Avec l’annonce du kit Nanoleaf 4D Screen Mirror & Lightstrip, la maison revient à ses premiers amours : en mettre plein la vue aux gamers comme aux aficionados de films et séries.

Une caméra et des bandeaux pour une immersion totale

Certains des produits de la marque peuvent déjà s’associer aux produits Philips Hue pour synchroniser les effets lumineux. Le constructeur va ici plus loin avec un Kit 4D qui promet de nous offrir de nouveaux horizons dans le domaine de l’immersion multimédia ou vidéoludique. Ainsi, le kit Nanoleaf 4D Screen Mirror & Lightstrip comprend une caméra qui pointe vers l’écran et capture les couleurs affichées à l’écran en temps réel. Le panel colorimétrique est analysé et se synchronise avec la bande lumineuse à LED qui se monte à l’arrière de l’écran.

Ainsi, l’image à l’écran se voit prolongée, dynamisée par le striplight qui projette la lumière vers le mur. L’effet devrait donc se rapprocher de ce que proposent les téléviseurs Philips Ambilight avec une nuance de taille : la palette colorimétrique et les temps de réaction sont supérieurs sur le papier. Le kit proposera plusieurs modes de diffusion de lumière 1D (lumière neutre de votre choix), 2D (la couleur dominante est diffusée), 3D (trois panels de couleurs sont diffusés) et surtout le mode 4D qui synchronisent l’image à l’écran et le striplight, en apportant en prime plus de zones de couleur et surtout un effet de mouvement assez bluffant lors des démonstrations.

Grâce à la technologie Sync+ de Nanoleaf, il est possible d’étendre les effets lumineux générés par le kit 4D avec tous les produits Nanoleaf en votre possession et cela jusqu’à une limite de 50.

De plus, grâce à la plate-forme Overwolf, les gamers pourront profiter de profils réellement personnalisés pour leurs jeux favoris. Plus d’une centaine de titres sont déjà supportés et chaque profil est programmé pour mettre en relief au mieux des principaux événements et actions du jeu, à tester donc, tout comme ce kit 4D.

Le produit est actuellement en précommande sur le site de Nanoleaf pour une disponibilité à partir du 10 août 2023 au prix de 99,99 euros pour un écran de 65 pouces maximum et 129,99 euros jusqu’à 85 pouces.

