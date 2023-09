Quand le chauffage électrique se fait design, connecté et écoresponsable

Le chauffage connecté est un marché dont l'avenir s'annonce radieux. Dans cette optique, le Français intuis lance sa gamme Signature, une ligne de produits haut de gamme et que la connectivité rend plus intelligents.

Avec plus de 60 ans d’ancienneté, le Français intuis lance sa ligne haut de gamme Signature, qui allie le meilleur du design des matériaux nobles et de la fabrication française à une connectivité pensée par Netatmo. Une présentation qui nous change un peu de ce que proposent les acteurs exclusifs du radiateur électrique connecté, pour qui le design n’est pas toujours une priorité.

Matériaux naturels et hautes technologies

Intuis Signature se concentre sur trois matériaux nobles : le verre, la céramique et la pierre de lave. Ils servent à recouvrir des designs épurés et aux angles délicatement arrondis. Chaque matière procure un rendu visuel unique et particulièrement soigné.

Tous les radiateurs verticaux s’alignent sur la même hauteur et les radiateurs plinthes ont des dimensions pensées pour épouser l’espace sous les fenêtres.

Les radiateurs intuis Signature sont certifiés Origine France Garantie avec un taux de 85 % de son prix de revient unitaire acquis sur le territoire. Par exemple, la pierre de lave provient des Vosges.

Ces matériaux ne sont pas seulement esthétiques, les radiateurs sont conçus pour utiliser de manière optimum leurs qualités thermophysiques. Ainsi, la surface apporte un rayonnement doux qui chauffe la façade et elle est associée à deux corps de chauffe indépendants et complémentaires pour une régulation précise.

Les radiateurs électriques embarquent la technologie « nativ ». Elle propose une réduction automatique de la consommation pendant les heures de pointe afin de favoriser l’utilisation d’une électricité la moins carbonée possible. Une fonction connectée utilisable si vous investissez dans la passerelle Wi-Fi intuis et l’application intuis connect with Netatmo. Bonne nouvelle, le constructeur nous a confirmé que ces produits seront compatibles le protocole Matter après mise à jour.

L’application permet de synchroniser les modes de fonctionnement des radiateurs, de programmer précisément la température de chaque pièce tout au long de la journée.

Elle pourra même réaliser un planning de chauffe automatique en fonction des rythmes de présences et d’absences détectés. Elle peut même adapter les radiateurs lors des périodes de forte sollicitation de l’installation électrique pour obtenir le meilleur ratio efficacité/consommation électrique.

Des produits disponibles en septembre et dont les prix sont encore sur demande, et estimés entre 1000 et 2000 euros l’unité.

