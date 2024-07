Cette sonde connectée est l’ange gardien ultime des piscines

Les propriétaires de piscines le savent : le retour des beaux jours ne signifie pas que l’on peut se jeter directement à l’eau. Car avant de profiter des joies aquatiques, il faut remettre en état l’eau du bassin. Un exercice souvent compliqué que la marque iopool est parvenu à simplifier grâce à une sonde connectée bien pensée.

Avec les beaux jours qui reviennent, la tentation de plonger dans une piscine est immense. Mais, se précipiter tête la première dans l’eau après un long hivernage n’est pas une bonne idée. Sans atteindre le niveau de pollution de la Seine, il est tout de même nécessaire de revoir la chimie de l’eau, son PH et ajouter du chlore si besoin est. Un exercice qui peut vite tourner à la corvée, à attendre de longues heures que les languettes et autres échantillons donnent leur verdict, sans avoir en plus la certitude de bien comprendre les résultats du premier coup.

C’est là qu’intervient iopool. L’équipementier a conçu la sonde iopool EcO, capable d’analyser la qualité de l’eau en temps réel, tout en offrant des conseils quant à l’entretien de la piscine. Un accessoire indispensable dont le design a été amélioré pour en faciliter la prise en main et renforcer sa longévité.

Une sonde qui gagne en maturité

Disponible depuis quelques années sur le marché, la sonde iopool EcO profite de l’année 2024 pour se refaire une beauté. Si l’esthétique reste globalement la même, l’ingénierie, elle, s’est transformée pour permettre à l’utilisateur de changer la batterie lorsque celle-ci arrive à la fin de sa vie. Plus besoin de renvoyer la sonde au constructeur ou d’en racheter une neuve : il suffira de commander le composant en question sur le site de iopool pour un prix bien plus abordable.

Étant donné qu’une sonde est immergée la plupart du temps dans une eau chlorée, les capteurs subissent irrémédiablement les affres du temps. Non content de désormais s’appuyer sur des capteurs avec une durée de vie de 2 à 4 ans (avec un bon hivernage de la sonde), iopool permet le remplacement desdits capteurs en un tour de vis. Là encore, il est possible d’obtenir la pièce concernée sur le site de iopool, sans dépenser une fortune dans le rachat d’une sonde neuve.

Pour s’assurer que la sonde iopool EcO garde ses composants au sec, le constructeur opte pour de nouvelles normes d’étanchéité bien plus drastiques.

Pour le reste, on se retrouve toujours face à une sonde semi-immergée (que l’on peut attacher aussi bien au barreau d’une échelle qu’au bord de la piscine) qui mesure aussi bien le taux pH, le niveau de RedOx (réaction d’oxyréduction) que la température de l’eau.

Un écosystème entier pour l’entretien de la piscine

Une fois les informations collectées, celles-ci sont envoyées via le Bluetooth sur l’application smartphone dédiée. Problème : cela contraint l’utilisateur à rester près de la borne. Solution : la nouvelle passerelle Bluetooth/Wi-Fi conçue par iopool. Grâce à elle, la sonde peut se connecter au Wi-Fi du domicile et ainsi transmettre ses données où que l’on se trouve. Parfait pour connaître la qualité de l’eau juste avant un départ en vacances et ainsi n’avoir qu’à ajouter les produits nécessaires une fois sur place.

L’interface claire de l’application mobile facilite grandement la lecture des résultats d’analyse. Mais la sonde va plus loin puisqu’elle peut également mesurer l’activité de la piscine en temps réel, via les mouvements de l’eau. Que ce soit pour savoir combien de fois la piscine a été utilisée ou si quelqu’un est en train de se baigner, la sonde est là pour renseigner le propriétaire directement sur son smartphone. Attention cependant, il ne s’agit pas d’un détecteur de noyade. Il est impératif de s’équiper d’un système tiers pour surveiller ce genre de scénario.

L’autre force de l’application mobile de iopool est le suivi de l’entretien. En fonction des analyses, iopool vous recommande les traitements nécessaires (brome, chlore, oxygène actif, sel, etc.), avec les dosages précis. Une fois les indications suivies et la piscine traitée, la sonde met à jour ses analyses et continue de suivre l’état de l’eau en temps réel.

Mieux, l’application sert également à suivre l’état de nos stocks de produits d’entretien. L’utilisateur peut scanner les étiquettes des produits conçus par iopool et en indiquer la quantité. L’application va ensuite calculer les doses nécessaires pour l’entretien en fonction du stock et prévenir l’utilisateur en cas de pénurie. Il est même possible de commander directement des produits iopool depuis l’application. Parfaitement dosés, ceux-ci évitent des dépenses inutiles en rachat de produits à cause d’une surconsommation.

Enfin, iopool est parvenu à mettre en place une véritable communauté de passionnés de piscines en leur permettant d’échanger ensemble, directement depuis l’application. Un bon moyen d’obtenir un conseil rapidement sur l’entretien de sa piscine ou simplement de partager son expérience avec les nouveaux venus.

Une sonde pour chaque usage

Pour s’assurer de la bonne analyse d’un bassin, quel que soit le type de piscine, iopool décline sa sonde en deux versions. La iopool EcO classique est ainsi compatible avec les piscines et SPA traités au chlore, au brome ou à l’oxygène actif.

Seule, elle affiche un prix de 249 euros sur la boutique officielle de iopool. Il est également possible de l’obtenir en pack avec la passerelle Bluetooth/Wi-Fi pour 299 euros.

Une version plus résistante, idéale pour les jacuzzis et les piscines traitées au sel (en plus des traitements cités ci-dessus) est aussi disponible. Baptisée iopool EcO Salt, cette sonde est proposée à 349 euros dans un pack avec la passerelle de connexion.