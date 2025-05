Vos animaux de compagnie se battent pour la nourriture ? Cette gamelle connectée chinoise pourrait bien changer la donne. Et on a pu la voir en fonctionnement.

Au Beyond Expo de Macao, temple technologique où startups et géants asiatiques viennent exhiber leur vision du futur, un objet a déclenché autant de « awww » attendris que de regards curieux : un distributeur de croquettes pour chats et chiens, pas comme les autres. Signé Petpa, ce distributeur intelligent promet d’en finir avec la guerre des gamelles dans les foyers multi-animaux.

Une gamelle qui reconnaît vos animaux, littéralement

Si vous vivez avec plusieurs chats ou chiens, vous connaissez le problème : celui qui mange trop vite, celle qui pique dans l’écuelle d’à côté, ou celui qui suit un régime spécial et que personne ne respecte. Petpa s’attaque frontalement à ce chaos quotidien en combinant reconnaissance visuelle et / ou puce électronique pour identifier précisément quel animal s’approche du distributeur.

Un petit module caméra situé en haut de la structure scrute l’animal à l’approche et déclenche, si l’identité est reconnue, le bon compartiment de croquettes. Si votre animal est de type furtif et ne se fait pas repérer, il est possible de passer par un petit médaillon NFC pour la reconnaissance.

Chaque bête se voit ainsi servir la bonne portion, de son propre type d’aliment, dans une gamelle dédiée. Le tout dans un sas semi-fermé qui empêche les autres de venir voler leur part.

Deux silos, deux types de croquettes, zéro dispute

L’objet en lui-même ressemble à un totem minimaliste : deux grands réservoirs verticaux, un module central avec écran tactile et caméra, et un plateau rotatif qui oriente la nourriture dans la gamelle adéquate (quatre gamelles différentes). Les silos peuvent accueillir deux types de croquettes différents (taille, recette, régime, etc.), tandis que les quatre bols interchangeables sont nettoyables facilement.

Ce qui impressionne surtout, c’est la rapidité avec laquelle l’identification se fait. Lors des démonstrations à Macao avec des peluches, l’identification était presque instantanée. Et à chaque apparition, un petit bruit de moteur annonce la rotation vers la gamelle correcte.

Une app pour suivre, ajuster et comprendre

Évidemment, tout cela est piloté via une application mobile. Programmation des horaires, ajustement des portions, suivi de la consommation alimentaire de chaque animal, etc. L’interface permet aussi de recevoir des notifications si un repas a été ignoré ou si le stock de croquettes est bas.

Cerise sur le croquette-cake : les données sont historisées. Vous pouvez ainsi vérifier si votre chat a mangé plus lentement ces derniers jours ou si votre chien commence à bouder ses croquettes du matin. Un outil de suivi discret, mais redoutablement efficace pour repérer un début de problème de santé.

L’IA au service de la paix domestique

En soi, Petpa n’invente pas le distributeur automatique. Mais c’est la première fois que je vois une solution aussi complète, pensée spécifiquement pour les foyers à plusieurs animaux. Ce n’est pas juste une innovation gadget, c’est une réponse élégante à une vraie problématique quotidienne.

Et quelque part, c’est aussi un bel exemple de comment l’IA et la reconnaissance visuelle peuvent se glisser dans les usages domestiques, sans friction ni sur-technicité. Le tout avec un produit visuellement sobre, relativement silencieux et qui ne demande pas un diplôme d’ingénieur pour l’installer.

Prix, dispo et futur

Pour l’instant, le Petpa Multi-Pet Feeder est uniquement disponible en précommande sur le marché chinois, avec une ouverture prochaine à l’international via des plateformes comme Kickstarter ou Indiegogo. Son prix est annoncé autour de 249 €, ce qui le place clairement sur le segment premium. Mais quand on voit les disputes évitées, l’argument se défend.

Et quand on sait que Petpa planche déjà sur des fonctions supplémentaires, comme le suivi du poids ou des rappels de vaccination intégrés, on se dit que cette gamelle connectée peut être très intéressante.

