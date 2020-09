Linus, la serrure connectée qui a plus d’une idée pour sécuriser votre maison

Yale lance en France sa nouvelle serrure connectée baptisée Linus. Connectée en Bluetooth ou en Wi-Fi, elle propose de multiples fonctions dont la commande vocale, le verrouillage/déverrouillage automatique et la sécurité à distance. Le tout en promettant de s’adapter à la très grande majorité des serrures et de possibilités d'accès.

Dévoilée en début d’année lors du CES de Las Vegas, la serrure connectée Linus Smart Lock de Yale arrive enfin en France. Une de plus, direz-vous ? Oui, mais celle-là promet de s’adapter à 95 % des installations en place en France, l’un des pays les plus diversifiés en matière de structures portes blindées et autres.

Le nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais Yale est une firme américaine appartenant à Assa Abloy Group, le propriétaire suédois également de Vachette et Point Fort Fichet, bien plus connus dans nos contrées. « On a découvert avec Vachette les très grosses clés de maison à la française. Ça nous a bien servi pour créer un produit qui s’adapte à toutes les situations », s’amuse Kate Clark, directrice générale de Yale EMEA.

Et la France est clairement un marché à part avec ses multiples tailles de clé, de portes, ses structures multipoints, avec poignée à relever ou non pour plus de sécurité… Yale aurait alors très bien pu faire comme certains concurrents et sortir une serrure connectée qui vient remplacer votre structure habituelle, sans se poser davantage de questions. Mais quand on affiche plus de 180 ans d’expertise sur les serrures à travers le monde, on connaît l’importance d’avoir une clé physique pour rentrer chez soi et se sentir rassuré.

Ouvrir sa porte avec sa clé ou sa montre

Baptisée en l’honneur de Linus Yale, le fondateur de la marque, la serrure connectée Linus vient se poser sur votre serrure existante. Elle est plutôt soignée au niveau du design et moins massive que de nombreux produits concurrents. Disponible en noir ou argent, elle se fondra bien mieux dans un intérieur. Linus se connecte en Bluetooth Low Energy ou en Wi-Fi pour plus de possibilités.

La serrure permet d’utiliser votre clé habituelle depuis l’extérieur, mais aussi votre montre connectée ou votre smartphone pour déverrouiller la porte. Toujours bien pratique en cas de dysfonctionnement, de batterie HS (vous avez pourtant de multiples notifications et avertissements en amont dès qu’il faut changer les 4 piles de la serrure, car il ne reste que 20 % d’autonomie). Depuis l’intérieur, vous pouvez également utiliser la molette prévue.

Si jamais Linus ne s’adapte pas pour une quelconque raison à votre structure (cylindre trop long ou trop court notamment), il est possible d’acheter un cylindre de remplacement adaptable (de 30 à 60 mm). Une clé conçue par Yale viendra alors remplacer la vôtre.

Différents moyens de donner accès à votre maison

En plus de verrouiller et déverrouiller votre porte quand vous approchez votre smartphone, Linus propose la fonction Geofencing qui permet à la porte de comprendre que vous êtes en approche (5 à 10 m) et de s’ouvrir. Ce mode est aussi utile pour que Linus fasse la différence entre un départ un peu tête-en-l’air et une porte que l’on a oublié de verrouiller, et la simple visite dans le jardin pour aller chercher quelque chose ou chez vos voisins. Pas besoin alors de tout fermer automatiquement.

L’application Yale Access offre différents paramétrages de gestion (temps avant verrouillage, géolocalisation, gestion domotique, etc.). Linus fonctionne aussi avec le Yale Connect Wi-Fi Bridge qui le relie à votre réseau Wi-Fi. Vous pourrez alors le piloter à distance, distribuer des clés virtuelles pour des invités temporaires, inattendus ou un enfant qui aurait oublié ses clés. Et si vous êtes inquiets, ou que votre interlocuteur n’a pas de smartphone (livreur, nounou, femme de ménage, etc.), vous pouvez ajouter un clavier à chiffre Keypad pour taper un code PIN qui débloquera l’ouverture. Il se fixe à côté de votre porte. Vous pouvez alors définir des créneaux horaires, des jours d’accès autorisés ou simplement un délai. Idéal aussi pour les locations saisonnières.

Sécurisée pour éviter l’ouverture intempestive à distance

C’est aussi par ses fonctions intégrées que Linus s’avère intéressant. La serrure propose le système de verrouillage et déverrouillage automatique, mais aussi une sécurité renforcée pour éviter d’ouvrir à distance votre serrure en ayant oublié de verrouiller votre smartphone ou bien si vos enfants s’amusent avec et ne font pas attention. Un mode sécurisé permet de valider l’ouverture à distance à l’aide de votre empreinte digitale ou de la reconnaissance faciale, selon ce que permet votre smartphone. À l’étranger, des partenariats vont voir le jour entre Yale et différentes startups de livraison, des services postaux, etc. Ils pourront ainsi, toujours avec votre accord, accéder à votre domicile pour sécuriser vos colis. Vous recevrez ensuite une notification pour vous indiquer que la livraison a été réalisée.

Linus est aussi compatible HomeKit. Il s’inscrit dans votre maison connectée, peut être piloté depuis votre iPhone, iPad ou Apple Watch et même à l’aide de Siri. Les assistants vocaux tels Amazon Alexa ou Google Assistant seront également compatibles pour intégrer la serrure connectée à des scénarios de sécurisation de la maison en lien avec votre éclairage, vos ouvrants ou encore votre alarme. Il sera possible d’éteindre toutes les lumières et activer l’alarme en fermant simplement Linus quand vous quittez votre domicile.

Linus sera disponible courant octobre en noir ou blanc à 249,99 euros. Le Connect Bridge est vendu séparément à 79,99 euros tout comme le Keypad à 69,99 euros.