Legrand présente un interrupteur sans fil et sans pile

La gamme Legrand With Netatmo va s’enrichir d’un nouveau produit innovant. Un interrupteur autonome, sans fil ni pile, qui fonctionne grâce à un dispositif de récupération d’énergie mécanique.

Terminées les galères d’installation et les interrupteurs jamais forcément positionnés au bon endroit. Legrand, le spécialiste mondial des interrupteurs et prises électriques, a dévoilé une nouvelle technologie qui va faire plaisir aux utilisateurs et du bien à la planète.

Un interrupteur à positionner où vous voulez

Voici des interrupteurs sans fil et sans pile. Oui, ils vont bien allumer vos lampes et plafonniers. Mais ils le feront en étant positionnés n’importe où. Conçu en collaboration avec le CEA, le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, ce nouveau produit est totalement autonome et peut se poser même à plat sur une table de nuit pour être utilisé. Comment peut-il fonctionner ? De manière assez inédite.

Proposer un interrupteur qui ne soit pas fixé dans le mur et relié au réseau électrique du logement n’est pas inédit chez Legrand qui avait déjà cette solution en poche, très pratique notamment en rénovation. Là où la technologie issue de la collaboration avec le Centre de recherche et d’innovation, et protégée par trois brevets, prend toute son importance, c’est sur l’abandon de la pile lithium qui alimentait jusque-là l’interrupteur pour commander les ampoules ou bien des volets électriques via le standard ZigBee.

Les interrupteurs sans fil vont désormais se reposer sur un dispositif intégré de récupération d’énergie mécanique. Baptisé energy harvesting ou récupération d’énergie, ce processus emmagasine l’énergie nécessaire à son fonctionnement de sources externes, qui peuvent être solaires, vibratoires ou bien cinétiques (le fait d’appuyer sur le bouton donne de l’énergie). Cela va suffire à alimenter le circuit électrique basse consommation car une toute petite quantité d’énergie suffit. Ce processus tend à se généraliser pour remplacer à terme les batteries des petits appareils portables.

Un geste pour la planète

Et cette innovation a un tout autre intérêt : avec l’abandon des piles, c’est aussi l’environnement qui respire. Le bâtiment pourrait ainsi devenir connecté et plus durable, réduisant son impact sur la planète.

En qualité de leader mondial, Legrand, qui compte ajouter ce produit à sa gamme With Netatmo d’appareils pour la maison connectée, pourrait inciter les autres fabricants à en faire de même. Mais ne vous voilez pas la face : si votre interrupteur peut se mettre n’importe où pour fonctionner, il faut toujours installer un micromodule dans votre luminaire ou sur vos volets roulants.

Aucune date de disponibilité ni prix n’ont été communiqués pour cet interrupteur innovant. Legrand et le CEA annoncent le développement « d’une nouvelle génération ». La technologie pourrait donc être portée dans d’autres produits grand public.